Vicecanciller argentino denuncia armas nucleares en las Malvinas

Lima, 7 oct (Prensa Latina) El vicecanciller argentino, Pablo Tettamenti, rechazó hoy la introducción de armas nucleares por parte de Reino Unido en las Islas Malvinas, territorio ocupado por la potencia europea y en disputa entre ambas partes.

El funcionario hizo el señalamiento al refutar la intervención del representante observador del Reino Unido en la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien ratificó la negativa británica a dialogar con Argentina en busca de una solución pacífica al diferendo que hace 40 años motivó una guerra.

El personero británico reiteró la negativa de su país a tratar el problema con Argentina, con el argumento de que los pobladores de las Malvinas tendrían que aprobar las conversaciones y se oponen a las mismas y sostuvo que el Reino Unido solo tiene en esa posesión colonial armamento defensivo.

El representante argentino apuntó que el británico fue reiterativo y pese a ser solo observador intervino en un tema en el que los delegados latinoamericanos tienen una posición común de apoyo a Argentina, a pesar de que Estados Unidos y Canadá son aliados del Reino Unido.

Refutó el argumento de que Reino Unido tiene solo armas defensivas en los territorios en disputa y se preguntó contra quien tiene allí armas nucleares, algo que negó durante mucho tiempo y que introdujo en una zona libre de ese tipo de artefactos bélicos de destrucción masiva.

El viceministro de Relaciones Exteriores admitió que los dos países trabajan juntos activa y productivamente en muchos temas, pero no en otros justamente por ese diferendo.

Sobre el argumento de que no van a negociar hasta que la población de las islas no lo acepten, anotó que los habitantes de las islas son británicos, y ese alegato significa que no le interesa lo que diga la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se ha pronunciado por la descolonización de las Malvinas y por una negociación.

Tettamenti agregó que en el archipiélago hay pobladores de distintos orígenes y solo está prohibido que ingresen o radiquen ciudadanos argentinos.

“Los únicos argentinos autorizados a visitar las islas son familiares de soldados sepultados”, agregó.

La asamblea de la OEA aprobó hoy por aclamación un pronunciamiento que reafirma la necesidad de que Argentina y el Reino Unido reanuden, cuanto antes, las negociaciones sobre la disputa de soberanía, con el objeto de encontrar una solución pacífica a la prolongada controversia.

Entre los delegados que se pronunciaron a favor de la declaración destacaron los de Brasil, Perú, Chile, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Antigua y Barbuda, Guatemala, El Salvador, Honduras, Uruguay y Ecuador.

El representante de México expresó el apoyo expresado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Bolivia el del Grupo de los 77 más China y Repúbica Dominicana el de la Cumbre Iberoamericana.