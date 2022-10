Tormenta tropical Julia se convierte en huracán al llegar a territorio colombiano

Bogotá, 8 oct (Sputnik).- La tormenta Julia se convirtió en huracán al llegar al archipiélago de San Andrés y Providencia, en Colombia, este sábado, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.



«Datos de aviones de reconocimiento de la NOAA y de la Reserva de la Fuerza Aérea indican que Julia se ha convertido en huracán a su paso cerca de las Islas San Andrés y Providencia», confirmó la entidad estadounidense en las redes sociales.



El presidente Gustavo Petro corroboró que el huracán impactó la isla que todavía no se ha recuperado del paso de Iota en 2020.



«Aquí me acaban de decir que el huracán acaba de impactar en San Andrés. Así que tendremos que esperar los resultados en las próximas horas. Esperemos que no suceda lo mismo de la vez pasada, que podamos solventar mejor la situación que vivirán nuestras islas», dijo el presidente.



El pasado jueves la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció que se están preparando los sistemas de emergencia en San Andrés.



«Se está realizando un simulacro de huracán en la isla y ya se reunió el Comité de Emergencias, en cabeza de la UNGRD, para empezar a hacer la preparación independientemente si esta depresión tropical se torna realmente en un huracán o no», afirmó la ministra Muhamad.



Entre el 15 y 16 de noviembre, el huracán Iota devastó el archipiélago de San Andrés y Providencia con vientos superiores a los 250 kilómetros por hora; las comunicaciones se perdieron temporalmente durante la tormenta y una persona falleció. (Sputnik)