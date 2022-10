Ex presidente Solís lidera acciones para apoyar al PAC

San José, 10 oct (Elpaís.cr).- El ex presidente Luis Guillermo Solís, el ex vicepresidente Marvin Rodríguez, así como ex diputadas y exdiputados del Partido Acción Ciudadana se unieron para recaudar fondos para la organización política.

Un comunicado de la agrupación indicó que Otton Solís, Ana Helena Chacón, Epsy Campbell, Juan Carlos Mendoza, Sergio Alfaro, Carolina Hidalgo y Rosendo Pujol si bien no estuvieron presentes hicieron llegar su donación para apoyar al partido.

El ex presidente Alvarado, quien no pudo acudir debido a que se encuentra en Estados Unidos, mandó un mensaje a las personas participantes del espacio.

Alvarado señaló que “esa idea que es el PAC que por más de 20 años ha llevado cambios a Costa Rica, hoy no está representada en la Asamblea Legislativa o en otros espacios, pero esa idea, ese sueño, ese ideal persiste está en el corazón de todas las personas del PAC y en el corazón de quienes trabajan día a día para que el partido salga adelante. Gracias a todas las personas que están recaudando fondos, para que la llama del PAC siga encendida”.

La actividad tuvo lugar en el Centro de Capacitación La Presa, ubicado en Paracito de Moravia donde se contó con la participación de Laura Guido, Catalina Montero, Nielsen Pérez, Marcia González, Luis Felipe Arauz, Gabriel Pérez autoridades nacionales y liderazgos territoriales, entre otros.

La donación solicitada para asistir era de 25 mil colones y la actividad fue organizada por la Comisión de Finanzas del Partido y cumplió con los objetivos financieros planteados al recolectar aproximadamente 3 millones de colones.

El presidente a.i del PAC, Fabián Solano, agradeció a las personas que participaron en el encuentro, así como a aquellas que hicieron sus donaciones e instó a las personas partidarias a seguir apoyando a la agrupación.

“El PAC sigue teniendo un espacio y un propósito en la democracia costarricense. Sabemos que las causas ambientales, la defensa de la ética en la función pública y los derechos humanos y el fortalecimiento del estado social de derecho costarricense son una causa común para quienes militamos en este partido. Nuestro compromiso es seguir defendiéndolas frente al embate del populismo, la polarización y el neoliberalismo, para eso es esencial apoyar económicamente”, finalizó.