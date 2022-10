Julia salió de Nicaragua dejando solo daños materiales

San José, 10 Oct (Elpais.cr).- La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, destacó que la tormenta Julia ya salió del país y ha dejado consecuencias, «que gracias a Dios han sido solo materiales».

“Por supuesto que un evento como este tan fuerte que está afectando a toda Centroamérica siempre deja consecuencias, gracias a Dios que han sido consecuencias materiales, y que, como resultado directo de este fenómeno, no tenemos fallecidos”, subrayó según el diario oficialista El19digital.com

Estado de Alerta Roja en Nicaragua tras el paso de Julia

“Estamos en primer lugar agradecidos a Dios Nuestro Señor, porque hemos logrado salir bien librados, trabajando juntos y aplicando todas las indicaciones y todo lo que hemos venido aprendiendo en todos estos años, de organización y de capacitación, de preparación”, añadió.

“Ya salió la tormenta Julia de nuestro territorio, a las 4:30 de hoy domingo, salió por Corinto y va rumbo a las costas de El Salvador y Guatemala, a través del Golfo de Fonseca», añadió.

«Dice el informe de Ineter (Instituto de Estudios Territoriales) que el fenómeno va al noroeste de Corinto con vientos todavía de 85 kilómetros por hora y se espera que mantenga un componente de vientos que sople hacia nuestra Nicaragua, por lo que vamos a tener más lluvia, principalmente en el Pacífico, Centro y Norte”, agregó.

«En la medida que vaya disminuyendo la lluvia paulatinamente, que podemos recuperar la normalidad, en la medida en que el fenómeno se vaya alejando y si tomamos en cuenta que los suelos, nuestros suelos están saturados, estas lluvias pueden traernos desgracias o destrucción, y tenemos entonces que seguir siendo precavidos, seguir aplicando la sensatez, la responsabilidad, la conciencia, la conciencia de riesgo que hemos venido alcanzando, seguirla aplicando, ser precavido, ser prudente, tomar todas las medidas, no cruzar ríos en ninguna circunstancias en estas horas, no cruzar los ríos, porque nos engañamos, pensamos que los conocemos, no siempre hay sorpresas y desagradables, desgracia, así que es la recomendación siempre, no cruzar los ríos, no confiarnos y cuidarnos, cuidarnos de los árboles”, concluyó.