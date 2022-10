República Dominicana se desmarca de una posible intervención militar en Haití

San Salvador, 10 oct (Sputnik).- En caso de una eventual intervención militar liderada por la ONU en Haití, su vecina República Dominicana no formaría parte de esa fuerza y se limitaría a cumplir tareas de apoyo diplomático, aseguró el presidente quisqueyano, Luis Abinader.



Tampoco prestaría el territorio nacional para algún asentamiento relacionado con el operativo, aunque sea de carácter humanitario, insistió el mandatario el domingo en una rueda de prensa en la provincia fronteriza de Dajabón.



«Durante un año nosotros hemos llevado acciones diplomáticas, desde septiembre del año pasado, que en mi discurso ante la Organización de las Naciones Unidas dije que la única manera de llevar la paz a Haití era con una fuerza internacional que ayudara a la Policía de Haití, pero que lo apoyara para llevar la pacificación de ese país», recordó el jefe de Estado.



El secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), António Guterres, habló el domingo sobre la urgente necesidad de buscar una fórmula política en Haití, luego de que el Gobierno encabezado por el primer ministro Ariel Henry solicitara al foro mundial el despliegue de una fuerza internacional.



El desesperado pedido de Henry se produce ante la grave crisis política y social que vive su país en todos los ámbitos, acrecentada por un brote de cólera.



Cierre fronterizo



Abinader reconoció como «sensata, lógica y patriótica» la solicitud del Gobierno del país con el cual comparte el territorio de la isla antillana de La Española.



Especificó que en la actualidad, las bandas armadas irregulares controlan el 70 por ciento del territorio haitiano, sobre todo en el sur, y en caso de producirse la intervención internacional las fuerzas de pacificación podrían establecer zonas especiales de protección en el área restante.



El presidente adelantó que en caso de la ONU acceda a montar una primera etapa una de la intervención pacífica, su Gobierno procedería al cierre de la frontera, de unos 376 kilómetros de longitud.



«Así como no vamos a accionar nosotros de manera militar, es muy peligroso para la integridad dominicana nosotros recibir asilados aquí en el país. Eso de ninguna manera yo lo permito, eso es muy peligroso y la mayor asistencia humanitaria que les estamos dando a los haitianos es nuestra asistencia diplomática para que protejan a la gente pobre de Haití, que es la que está sufriendo», enfatizó el mandatario.



Abinader resaltó que por primera vez su país y la Comunidad del Caribe (Caricom) actúan con unidad de criterios sobre el tema haitiano, cuando tradicionalmente primaban las diferencias en ese terreno.



Material bélico



En la propia jornada dominical, Abinader anunció la compra de seis helicópteros, otras 10 aeronaves, 21 vehículos blindados de transporte de personal, cuatro carros antimotines y equipos de defensa terrestre para desplegarlos en la frontera con Haití.



Subrayó que se trata de la «mayor compra» de vehículos militares realizada por la República Dominicana desde 1961.



El material bélico que «pronto llegará al país» incluye blindados de fabricación española equipados con armas automáticas de última generación, precisó.



Abinader adelantó que a partir de enero habrá un incremento salarial del cinco por ciento para los soldados dominicanos apostados en la frontera, así como la construcción de un complejo habitacional militar para 400 soldados, en Dajabón.



Muro fronterizo



Abinader aprovechó su presencia en Dajabón para visitar las obras de la verja fronteriza, cuya construcción él anunciara al país el 20 de febrero.



La primera etapa del proyecto comprende 54 kilómetros de verja física, 20 torres de vigilancia, 11 puertas de acceso para permitir el patrullaje de seguridad en la parte occidental del cercado y también 54 kilómetros de caminos paralelos, resumió general de brigada Rafael Antonio Núñez, director de Planes y Operaciones del Ministerio de Defensa.



Esa vía paralela permitirá el tránsito y la respuesta de seguridad en no más de seis de seis minutos en los lugares donde los medios de tecnología detecten una violación territorial, indicó el uniformado. (Sputnik)