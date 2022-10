Biden dice que no cree que Putin vaya a usar armas nucleares tácticas

Washington, 11 oct (Sputnik).- El presidente de EEUU, Joe Biden, declaró el martes que no cree que su par ruso, Vladímir Putin, vaya a utilizar armas nucleares.



«No creo que lo haga», dijo Biden a la cadena de noticias CNN al ser consultado al respecto.



Pero añadió que considera que es «muy irresponsable» que el líder de «una de las mayores potencias nucleares del mundo diga que puede usar un arma nuclear táctica».



El presidente estadounidense reiteró además que no tiene intención de reunirse con Putin en estos momentos, pero dijo que podría hacerlo si es para hablar, por ejemplo, de la liberación de sus connacionales detenidos en Rusia.



También alertó sobre el conflicto en Ucrania y señaló que errores de cálculo allí pueden terminar en un «Armagedón».



Respecto a su país, Biden dijo que decidirá sobre si se postula a la reelección después de los comicios de medio término, que se celebran el próximo 8 de noviembre.



En caso de volver a postularse se mostró confiado de poder vencer nuevamente al exmandatario Donald Trump (2017-2021).



También habló de la economía estadounidense y dijo que no cree que haya una recesión.

Reunión Biden – Putin

El presidente de EEUU, Joe Biden, reiteró el martes que no tiene ninguna intención de reunirse su par ruso, Vladímir Putin.



«No tengo ninguna intención de reunirme con él pero, por ejemplo, si viniera a mí en el G20 y me dijera que quiere hablar de la liberación de (Brittney) Griner, me reuniría con él», dijo Biden a la cadena de noticias CNN.



El mandatario explicó que acceder a dialogar «dependería» de lo que quiera hablar específicamente Putin con él.



De todas formas señaló que Putin “ha actuado brutalmente” por lo que no ve razones de hablar con él.



“Creo que ha cometido crímenes de guerra. Así que no, no veo ninguna razón para reunirse con él ahora», expresó.

Errores de cálculo

Por otra parte, Biden advirtió que el conflicto de Ucrania puede llevar a errores de cálculo que podrían terminar en el evento bíblico conocido como Armagedón.



«Se cometen errores, y el error de cálculo podría ocurrir, nadie puede estar seguro de lo que pasaría, y podría terminar en el Armagedón», dijo el mandatario en una entrevista con la cadena de noticias CNN. (Sputnik)