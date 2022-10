Primer caso de trasplante intestinal de un fallecido realizado a una bebé española

Madrid, 11 oct (Sputnik).- El hospital universitario La Paz, ubicado en la capital española, realizó el primer trasplante intestinal del mundo de un cuerpo sin vida a una niña de 13 meses con síndrome de intestino ultracorto, informó este martes la cadena local SER.



«El hospital La Paz de Madrid ha realizado el primer trasplante del mundo de un intestino de una persona fallecida. La receptora ha sido Emma, una niña de 13 meses con fracaso intestinal diagnosticado desde su primer mes de vida», publicó el medio.



La cirujana que realizó la operación, Anne Andrés Moreno, explicó que la aparición de un donante vivo del mismo tamaño, peso y grupo sanguíneo «no es tan fácil como puede ocurrir en otros órganos».



«Teníamos a Emma, a nuestra paciente, esperando un injerto que no llegaba, cada día más deteriorada, más pequeñita, más baja de peso, así que decidimos intentarlo, le dijimos a los papás que no se había hecho hasta el momento un caso similar en el intestino en el mundo», dijo Andrés Moreno en una entrevista con la referida cadena.



El especialista en cirugía pediátrica del mismo hospital, Francisco Hernández, destacó que los niños con meses de vida deben estar mucho tiempo, «incluso algunos de ellos, años esperando algún órgano», y en este caso, la paciente necesitaba un injerto multivisceral consistente en hígado, estómago, páncreas, y todo el intestino delgado.



Asimismo, el profesional médico explicó el procedimiento previo a la operación, durante el cual pusieron una máquina de ECMO, la cual permite pasar sangre oxigenada por el cuerpo, «a los órganos que iban a ser recuperados para el trasplante».



«De manera que no solo hemos conseguido demostrar la validez de este tipo de injertos sino que hemos demostrado que es compatible con la extracción de otros órganos para el trasplante», enfatizó.



Según Hernández, este procedimiento «representa un gran hito que esperamos que cambie la práctica a partir de ahora en el trasplante de intestino en el resto del mundo».



La coordinadora médica de trasplantes del hospital La Paz, Belén Estébanez Montiel, resaltó que todas las operaciones de este tipo en España se realizan «gracias a muchísimos profesionales», pero sobre todo, «a la generosidad de familias que en uno de los peores momentos de su vida deciden decir sí a la donación de órganos». (Sputnik)