Surge coalición civil mexicana para la defensa del voto y la autoridad electoral

Ciudad de México, 12 oct (Sputnik).- Seis organizaciones civiles mexicanas anunciaron el martes una convocatoria a forjar un acuerdo nacional para la creación de una plataforma de propuestas bautizada Unid@s, que se presentará en el marco de las elecciones presidenciales y legislativas de 2024 para la defensa del voto y del Instituto Nacional Electoral (INE).



«Sin el INE no hay democracia y sin ciudadanía no hay INE, por eso hacemos un llamado a movilizarse en defensa del actual órgano electoral», expresó la dirigente de Sociedad Civil México, Ana Lucía Medina, en el acto celebrado en el Foro Cultural David Alfaro Siqueiros de la capital de México.



Medina agregó que uno de los cinco objetivos de la plataforma es avanzar a una nueva etapa de organización ciudadana que promueva evitar la desaparición del INE como autoridad electoral, como promueve el oficialismo y rechazar cambios al marco legal electoral.



Especialistas en diversos temas de la agenda ciudadana crearán un plan de gobierno que será entregado a los partidos opositores hacia los comicios de julio de 2024, para que asuman las ideas planteadas.



Además de la organización mencionada, las convocantes a crear una coalición civil son México Une, Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Unidos por México y Sí por México.



Unificar al movimiento social



La plataforma de propuestas de gobernabilidad será presentada ante los partidos políticos para que construyan candidaturas unificadas alrededor del nuevo proyecto político de corte ciudadano y evitar la fragmentación, anunciaron las organizaciones.



Entre los convocantes están dos líderes empresariales Claudio X. González, promotor de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Gustavo de Hoyos, quien fue presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana de 2016 a 2020.



De Hoyos, líder de la asociación Sí por México, dijo que la alianza de partidos opositores Va por México -que se partió en el Senado al votar sobre una reforma a la Constitución para prolongar hasta 2028 el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública-, ya cerró un ciclo.



Tres partidos políticos que encabezan la oposición en el Congreso «han frenado el autoritarismo y las arbitrariedades» del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), afirmó el empresario en su discurso.



Recordó que esa coalición opositora logró en 2021 una ventaja de dos millones de votos más que el gobernante partido Morena y sus aliados, lo que impidió a López Obrador contar con la mayoría calificada requerida en el Congreso para cambiar la Constitución.



En efecto, reseñó, la oposición aumentó su bancada de 164 diputados a 223 asientos en la Cámara de Diputados federales de 500 curules y Morena perdió 53 espacios.



También elogió al Poder Judicial, mediante las acciones que han probado la inconstitucionalidad de reformas impulsadas por bancadas del partido gobernante, como expresión de «una sociedad fuerte, animada y vigorosa».



Por su parte, el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, integrado al Frente Cívico Nacional, mencionó la posibilidad de «un nuevo acuerdo político para promover una amplia unidad democrática opositora» en la elección presidencial del 2024.



«Con una candidatura ganamos y con dos o más candidaturas, lo más probable es que perdamos», advirtió el senador que presidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2012 a 2016.



López Obrador ganó las elecciones de julio de 2018 con poco más de 30 millones de votos; pero en la elección intermedia de 2021 para renovar el Congreso retrocedió a 21 millones, perdiendo la mayoría calificada y reteniendo la mayoría simple (la mitad más un voto) que le permite algunas reformas a leyes, pero no a la Carta Magna. (Sputnik)