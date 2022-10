Director de aduanas de México renuncia para sumarse a campaña electoral del oficialismo

Ciudad de México, 12 oct (Sputnik).- El director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Horacio Duarte, renunció para sumarse a la campaña electoral del oficialismo en los próximos comicios a Gobiernos locales que se celebrarán en junio de 2023, informó este miércoles el presidente, Andrés Manuel López Obrador.



«Horacio ha hecho un trabajo de primer orden (…), renuncia porque va a otra tarea y no queríamos que se fuera por la puerta de atrás», dijo el jefe del Ejecutivo en la conferencia de prensa que ofrece todos los días hábiles, en Palacio Nacional.



López Obrador levantó el brazo de Duarte, en señal de victoria, al anunciar que se suma a la campaña de la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el central Estado de México, Delfina Gómez, extitular de Educación Pública del Gobierno federal.



«Horario en este caso va a una tarea a su estado natal, el Estado de México», dijo el gobernante.



El mandatario aludió a la veda sobre propaganda política, que la ley electoral mexicana prohíbe fuera de los periodos de campañas, al agregar: «Ya no podríamos hablar más de eso porque no nos corresponde».



Informe de Aduanas



La renuncia de Duarte fue anunciada al presentar su último informe de gestión en la conferencia en Palacio Nacional, donde indicó que se ha registrado un incremento de 16 por ciento en los ingresos de las aduanas en cuatro años de la actual administración.



«A la batalla maestra», exclamó el renunciante ante periodistas al referirse a la profesora Gómez, quien competirá por segunda vez para llegar a gobernadora de la entidad del centro del país, que colinda con la capital.



Duarte publicó este miércoles datos del balance de las aduanas en su cuenta de Twitter.



«Durante el Gobierno del presidente López Obrador, los ingresos por comercio exterior en las Aduanas de México han aumentado 16 por ciento, demostrando que sin corrupción, sí se puede», escribió el dirigente político en esa red social.



El dimitente reportó que los ingresos recaudados en nueve meses de este año en la aduanas suman 1,1 billones de pesos (unos 55.000 millones de dólares), que equivale a una sexta parte de los ingresos federales.



Ese monto representa un aumento de 11 por ciento con respecto a los nueve primeros meses del año pasado.



En la actual administración las aduanas marítimas y terrestres pasaron a control de la Marina Armada.



Con ayuda de militares de la Defensa y la Marina «se limpió la corrupción y se aseguraron 187,9 por ciento más armas largas que en el sexenio de (Felipe) Calderón (2012-2018) y 106 por ciento más que (Enrique) Peña Nieto (2012-2018)», publicó por su parte el portavoz presidencial Jesús Ramírez.



Esta es la segunda salida del equipo de López Obrador en una semana, después de la reciente renuncia de la titular de Economía, Tatiana Clouthier, quien no anunció ninguna nueva responsabilidad. (Sputnik)