México y EEUU acuerdan nuevo enfoque migratorio en la región con visas de trabajo

Ciudad de México, 13 oct (Sputnik).- EEUU aceptó la solicitud de México de aumentar la movilidad laboral en la región con 65.000 nuevas visas de trabajo y el acceso de 24.000 personas venezolanas, con vías para incorporarse al mercado laboral estadounidense ingresando por rutas aéreas, informó el Gobierno del país latinoamericano.



«Los dos gobiernos pondrán en ejecución a partir del día de hoy (miércoles) un nuevo sistema de solicitud de acceso a EEUU que prioriza la entrada por vía aérea y no a través de la frontera con México, basado en la exitosa implementación del programa Uniting for Ukraine», dijeron en un comunicado conjunto las carteras de Relaciones Exteriores y Gobernación, encargada de la política interior mexicana.



El plan busca disuadir a ciudadanos venezolanos para que desistan de peligrosas travesías terrestres, similar al permiso condicional humanitario de «Unidos por Ucrania» para ciudadanos de ese país, que puso fin a las entradas por avión a México de turistas que después se presentaban en los cruces fronterizos con EEUU en busca de asilo.



«A partir del día de hoy (miércoles), las autoridades de EEUU comenzarán a gestionar el acceso de 24.000 personas migrantes de nacionalidad venezolana por vía aérea», anuncia el comunicado.



El nuevo proceso aceptará únicamente a personas solicitantes que cumplan con las reglas del programa y que no se presenten en la frontera terrestre entre México y EEUU.



Washington acepta así la solicitud de México para «aumentar sustancialmente los mecanismos de movilidad laboral» en la región.



Las personas migrantes que se encuentran en territorio mexicano deberán comprobar su ingreso a México previo al 12 de octubre, «a fin de poder solicitar de manera ordenada su acceso a EEUU», dice el comunicado.



Aquellas personas que ingresen a México a partir de esa fecha no podrán presentar su solicitud a EEUU desde territorio mexicano, establece el acuerdo.



Para acceder al nuevo programa, una persona u organización basada en EEUU «debe respaldar la petición del solicitante, quien ingresará a dicho país por vía aérea y podrá solicitar empleo durante su proceso migratorio correspondiente», detalla el anuncio diplomático.



En una primera etapa, el nuevo programa está dirigido a nacionales de Venezuela.



El objetivo de acuerdo bilateral es que las personas que busquen acceder a EEUU «podrán hacerlo de una manera más ordenada, segura, regular y humana, desincentivando el tránsito indocumentado que pone en riesgo su seguridad al cruzar la región».



En respuesta a una solicitud de México, y aplicando la «visión compartida en materia de movilidad laboral», EEUU «otorgará 65.000 visas H2-B (trabajador temporal no agrícola) adicionales para trabajadores temporales no agrícolas, de las cuales 20.000 están destinadas para personas de Centroamérica y Haití».



El Gobierno de México considera que el acuerdo representa «un avance significativo e innovador hacia el objetivo compartido de gestionar flujos migratorios ordenados, seguros, regulares y humanos».



Los gobiernos de los dos países norteamericanos reiteran su respaldo a los mecanismos de cooperación internacional para el desarrollo, a fin de brindar oportunidades directamente a las comunidades de origen de las personas migrantes.



El anuncio es hecho un día antes de la próxima reunión del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS) entre México y EEUU, a la que asisten el canciller Marcelo Ebrard y altos jefes militares mexicanos tras la primera edición celebrada en octubre del año pasado en Ciudad de México.



Deportados



México anunció además que continuará aceptando recibir, por razones humanitarias, a deportados por la política fronteriza estadounidense denominada «Título 42», que autoriza la expulsión expedita -por razones sanitarias de la pandemia de coronavirus- en los cruces fronterizos, sin mediar juicio migratorio.



El país latinoamericano explica que, ante el incremento actual de flujos migratorios y la necesidad de un acceso ordenado, seguro, regular y humano para migrantes de la región, «México permitirá de manera temporal que algunas personas de nacionalidad venezolana ingresen a territorio nacional por la frontera norte».



En ese sentido, el comunicado anuncia que el país latinoamericano «continuará su política unilateral de recibir personas migrantes a través del Título 42 por razones humanitarias».



La aplicación de esa medida migratoria estadounidense terminaría el 23 de mayo por orden del presidente Joe Biden, pero 24 fiscales generales de estados gobernados por el Partido Republicano, opositor, ganaron una demanda ante un tribunal de Luisiana en mayo pasado, donde un juez dictaminó que la Casa Blanca no puso fin correctamente a la medida de emergencia.



El Gobierno de México subraya que «fortalecerá sus políticas y programas para hacer valer los derechos de las personas migrantes, en estrecha coordinación con organismos internacionales».



Las acciones de ambos gobiernos constituyen un «esquema temporal» de administración del flujo migratorio, agregó.



Por lo tanto, el modelo «será analizado por ambos países periódicamente a fin de mejorar su implementación», así como evaluar sus resultados y continuidad.



En agosto pasado, las autoridades migratorias estadounidenses realizaron 25.349 detenciones de personas venezolanas, cifra que representa un aumento de más de 40 por ciento comparado con los 17.652 de julio de este año, y es cuatro veces más que los reportados en agosto del año pasado 2021. (Sputnik)