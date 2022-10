Argentina cierra ingreso a las Cataratas de Iguazú por crecida de ríos Iguazú y Uruguay

Buenos Aires, 13 oct (Sputnik).- El parque nacional que en Argentina alberga las Cataratas de Iguazú, ubicado en la provincia de Misiones (este), cerró por la crecida de los ríos Igauzú y Uruguay.



Desde el miércoles «el área cataratas permanecerá cerrada de forma preventiva», informó la administración del parque en un comunicado.



La subida del río Iguazú obligó primero a cerrar el acceso a la Garganta del Diablo, un conjunto de saltos de hasta 80 metros de altura, pero horas después se anunció el cierre del parque.



La medida «busca resguardar la seguridad de visitantes y trabajadores debido al aumento del caudal del Río Iguazú», señaló el organismo.



En la noche del miércoles, el caudal de las Cataratas de Iguazú alcanzó 14,5 millones de litros de agua por segundo, lo que representa 10 veces más que el caudal promedio.

#Nature 📹

Impresionante crecida de las Cataratas del #Iguazú. En las últimas horas se han llegado a medir caudales 💦 próximos a los 15000 m3/s. El recorrido de la Garganta del Diablo y otros itinerarios se han tenido que cerrar. pic.twitter.com/DGF1Zcg3WV — Meteored.cl (@meteoredcl) October 13, 2022

Las comunas más afectadas están situadas a la orilla del río Uruguay, en la frontera con Brasil.



Seis familias tuvieron que ser evacuadas de El Soberbio, ciudad que se encuentra a unos 200 kilómetros al noreste de Posadas, la capital de Misiones.



Debido a los desbordes de los cursos de agua, fue cerrado el viaducto que comunica la localidad argentina de Alba Posse (noreste) con la brasileña de Porto Mauá (sureste).



También fue cortado el cruce en balsa en el puerto El Soberbio-Porto Soberbo, en el Estado Rio Grande do Sul.



Las lluvias registradas en Brasil llevaron a que las represas hidroeléctricas abrieran las compuertas para aliviar la carga de agua.



Hay 13 represas sobre la cuenca del río Iguazú que hacen fluctuar los caudales, «pero llega un punto en que las represas no pueden permanecer cerradas y eso produce esta creciente extraordinaria, que tiene su origen en la gran cantidad de precipitaciones que hay en toda la cuenca», señaló al portal Misiones Online el alcalde del Parque Nacional Iguazú, Atilio Guzmán.



Hacía diez días que no llovía en la cuenca.



La última vez que hubo que cerrar un circuito del parque nacional de Cataratas fue en julio. (Sputnik)