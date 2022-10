Bahamas confirma el primer caso del cólera desde 2017

La Habana, 14 oct (Sputnik).- Bahamas confirmó este jueves un caso del cólera, el primero detectado desde 2017.



«Un caso confirmado del cólera ha sido registrado en (la isla de) Nueva Providencia. El paciente es un bahameño de 52 años, con un historial de viaje reciente», comunicó el Ministerio de Salud y Bienestar.



El hombre está recibiendo tratamiento y su condición es estable, según Salud.



El comunicado destaca que el cólera no es una enfermedad endémica de las Bahamas y que el caso anterior fue identificado en 2017.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el cólera ‒una enfermedad diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con el bacilo Vibrio cholerae‒ sigue siendo una amenaza mundial para la salud pública y un indicador de inequidad y falta de desarrollo social.



La mayoría de los infectados no tienen síntomas o presentan síntomas leves y pueden ser tratados de forma satisfactoria mediante sales de rehidratación oral. Si la enfermedad no se trata, puede causar la muerte en cuestión de horas.



Se estima que cada año hay entre 1,3 y 4 millones de casos de cólera en el mundo, y entre 21.000 y 143.000 defunciones por esta causa.



Una hoja de ruta global aprobada en 2017 marca el objetivo de reducir las muertes por la enfermedad en un 90 por ciento para el año 2030. (Sputnik)