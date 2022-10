El imperio ruso se expande

Rusia se fagocitó (“anexó”) Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia, que incluye la principal central nuclear de Europa. Hace 8 años se almorzó Crimea. A pellizcos se mata un burro. Ya tiene el trillo: guerra, ocupación de territorios, plebiscitos y los terrenos ajenos pasan al regazo de la Gran y Santa Madre Rusia. Y el emperador pasa a conquistador exitoso. Y si los ucranianos o sus aliados tratan de recuperar lo anexado, habrá guerra nuclear contra quien agreda. Es una indecente estrategia. En este mundo no todo es bueno de cara a los preceptos abstractos morales. Al final es bueno lo que tuvo éxito.

Lo sucedido era predecible. El asunto es si era evitable. Ahora Putin puede ostentar algo, aparte de que vaciló a Occidente. Putin hasta podría decir que esto que ha logrado es exactamente lo que buscó. Y hasta podría decir que Jersón y Zaporiyia vinieron de feria.

¿Qué hacer? Esa es siempre la cuestión.

Mínimo, a juicio del ignorante que suscribe, Occidente debería apurarse a admitir en la OTAN a Ucrania. Si no lo hace solo sería por miedo. Mucha gente huye ya de Rusia. Precisamente los que no aceptan tener que ir a masacrar a Ucrania. Pero eso no basta. El emperador tiene todo bajo control.

En esta vida (es decir, considerando al hombre cual realmente es y en concordancia a sus Estados) los males se contrarrestan casi siempre solo enfrentándolos debidamente. Crimea no se supo defender. La defensa de lo que ahora se apodera Rusia no se atendió, desde hace años, lo suficiente.

Rusia nítidamente es un despiadado imperialista y el Occidente Libre no lo deberá más tener como socio confiable. Y Putin es un dictador más, figura usual en estos países pseudo-comunistas. El Mundo Libre es un gran fruto de los pensadores modernos, pero no debe olvidarse que se forjó con coraje. Las solas ideas nunca han sido suficientes. Los Estados libres cuestan sangre forjarlos y cuesta de lo mismo sostenerlos. Los Estados perversos son fruto de ideas perversas y de sujetos a los que nunca se les debió dar oportunidad de gobernar. Y solo existen allí donde los pueblos nunca fueron libres o bien perdieron el valor de sostener la libertad.

Occidente Libre ha quedado contra las cuerdas. Porque negociar con Putin que siga con Crimea y que se quede con lo apenas anexado y que se largue (aunque seguramente pedirá más, por ejemplo que Ucrania no ingrese a la OTAN), sería una pendejada más y luego de haber gastado tanta plata y de tanto sufrimiento.

La seguridad que dice que busca Rusia no la tendrá jamás. Occidente tendrá que armarse cada vez más y precisamente en sus linderos. La verdadera amenaza es Rusia misma.

Los imperios nunca se sacian. Desgraciadamente los pueblos prefieren victorias imperialistas antes que realmente estar bien.

En suma, hacer un plebiscito de anexión en medio de una guerra por invasión, en territorios ocupados, es una soberana porquería. Pero el hombre tiene una garganta tan grande como el mar.

Si no hay miedo, la solución es armar ilimitadamente a los ucranianos para que liberen los territorios “ocupados”. Ellos seguirán poniendo los muertos. Los rusos también seguirán muriendo. Ya casi no quedan de los “contratados”, ahora siguen los “reservistas”, a los que obligan a ir como novillos al matadero. Y mientras, a aumentar las sanciones a Rusia, la que se solaza en mantener el Mundo Libre en jaque, la que se cree todopoderosa y se la pasa jugando de “perdonavidas”, al igual que China y Corea del Norte, amenazando con su capacidad nuclear.

(*) Mauro Murillo Arias es Abogado.