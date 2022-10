Stoltenberg considera importante continuar las consultas en la OTAN en el área nuclear

Bruselas, 13 oct (Sputnik).- El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, considera de suma importancia seguir con las consultas en el ámbito nuclear dentro de la Alianza.



«Esta mañana (del jueves), los aliados celebraron una reunión ordinaria del grupo de planificación nuclear. Es importante continuar las consultas y la coordinación en el campo nuclear», dijo Stoltenberg tras el encuentro de los ministros de Defensa de la OTAN celebrado en la ciudad de Bruselas.



El jefe del bloque bélico destacó que la Alianza Atlántica se toma «esas amenazas con toda seriedad», además de mantenerse «alerta».



«Cualquier uso de armas nucleares conducirá a un cambio fundamental en la naturaleza del conflicto, tendrá graves consecuencias», resaltó agregando que «Rusia sabe que no se puede ganar una guerra nuclear».



Respecto a las prácticas militares de contención nuclear de la Alianza Atlántica, Stoltenberg enfatizó que «son ejercicios anuales de rutina diseñados para garantizar que las capacidades nucleares de la OTAN se mantengan seguras y eficaces».



El martes pasado, Stoltenberg, anunció que la OTAN planea realizar la próxima semana los ejercicios anuales de las fuerzas nucleares de contención Steadfast Noon, porque, en su opinión, contribuyen a reducir las tensiones.



El pasado 21 septiembre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, acusó a Occidente de chantaje nuclear y advirtió que Moscú no dudará en usar todo el arsenal disponible de medios de destrucción ‒algunos más avanzados que los de la OTAN‒ en caso de amenaza a su integridad territorial.



Rusia aseguró en más de una ocasión que no busca involucrarse en la retórica de las armas nucleares de Occidente.



Los guiones en los que Rusia teóricamente podría usar su armamento nuclear están expuestos en la doctrina militar rusa y en los Fundamentos de la Política Estatal de Disuasión Nuclear.



Según los documentos, esto es posible en caso de una agresión contra Rusia o sus aliados con el uso de armas de destrucción masiva, o agresión con el uso de armas convencionales cuando peligra la existencia del propio Estado. (Sputnik)