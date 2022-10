Trump cuestiona al Comité del 6 de enero por esperar al final para pedir su testimonio

Washington, 13 oct (Sputnik).- El expresidente de EEUU, Donald Trump (2017-2021), cuestionó el jueves por qué el Comité de la Cámara de Representantes, encargado de investigar los hechos ocurridos en el Capitolio el 6 de enero de 2021, esperó hasta el final de su serie de audiencias públicas para solicitar su testimonio.



«¿Por qué el Comité de Deselección no me pidió que testificara hace meses? ¿Por qué esperaron hasta el final, los momentos finales de su última reunión? Porque el Comité solo ha servido para dividir aún más a nuestro país, que, por cierto, lo está haciendo muy mal, ¿un hazmerreír en todo el mundo? (sic)», dijo Trump a través de las redes sociales.



Más temprano el jueves, el comité de la Cámara de Representantes de EEUU acordó por unanimidad una resolución para citar a Trump, quien, según ellos, tiene una responsabilidad importante en el incidente.



El 6 de enero de 2021, los manifestantes ingresaron al complejo del Capitolio y retrasaron la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de EEUU de 2020 a favor de Joe Biden.



Desde entonces, cientos de personas han sido acusadas de delitos relacionados con el evento.



Trump dijo que el Comité de la Cámara de Representantes no examinó a sabiendas el «fraude electoral masivo» que tuvo lugar durante las elecciones.



Reafirmó que el fraude electoral fue la razón del incidente del 6 de enero.



El comité sostiene que Trump, a sabiendas, presentó acusaciones de irregularidades electorales como parte de su supuesto plan para anular los resultados de las elecciones de 2020 a pesar de saber que las afirmaciones eran falsas. (Sputnik)