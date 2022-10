Acuerdo con EEUU ayuda a reducir violencia en México, según canciller Ebrard

Ciudad de México, 14 oct (Sputnik).- La segunda edición del Diálogo de Alto Nivel en Seguridad de México y EEUU muestra que la cooperación bilateral en el marco del Entendimiento Bicentenario, que fue evaluado en la víspera en Washington, ha permitido reducir la violencia en territorio mexicano, dijo este viernes el canciller Marcelo Ebrard.



«El Entendimiento Bicentenario está funcionando y nos está ayudando para reducir la violencia en México, los delitos más graves», dijo el secretario de Relaciones Exteriores en conferencia de prensa.



El balance arroja que, fruto de ese entendimiento, fueron confiscadas «más de 32.000 armas, que habrían llegado al crimen organizado de no tomarse estas medidas», reseñó Ebrard.



Además, las autoridades interceptaron 17 millones de cartuchos, suficientes para «armar un ejército», apuntó.



Comparado con el balance de más de 36.000 muertes violentas registradas en 2021, al cierre de septiembre de 2022 los homicidios dolosos se redujeron en 9,2 por ciento.



«Ya vamos en 9,8 (por ciento menos) pero cuando hicimos este reporte íbamos en 9,2 por ciento, en el cierre de septiembre», adelantó el canciller.



Las contrapartes estadounidenses de la reunión fueron el secretario de Estado (canciller), Antony Blinken, el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general Merrick Garland, entre otros.



Combate al narcotráfico

El canciller mexicano dijo que «el espíritu que predominó fue no solo de respeto, de afinidad, de avances, sino que pensamos, tanto el secretario Blinken como su servidor, que es la relación más fuerte que hay en materia de seguridad entre dos países en el mundo».



Las acciones conjuntas en los 3.200 kilómetros de frontera común permitieron confiscar más de cinco toneladas de pastillas y sustancias, que incluyen el potente opiode sintético fentanilo y 154 toneladas de metanfetaminas.



«Si no estuviéramos trabajando juntos, esas toneladas que pueden envenenar a miles de personas habrían llegado a EEUU», comentó Ebrard.



Las drogas ilegales interceptadas incluyen 94 toneladas de cocaína.



Esos cargamentos fueron decomisados en «todos los operativos que se hacen en el mar, o sea, en pocas palabras, México está decomisando más cocaína que EEUU», comparó.



El año pasado, en EEUU murieron 108.000 personas por consumo de fentanilo, una forma de opio sintético más poderosa que la morfina, informó por su parte Blinken.



El diplomático mexicano anunció que ambos países lanzarán «la campaña más grande, sin precedentes, de información y de presencia en los medios, sobre todo para la niñez, para nuestros jóvenes, de los dos países para que no se extienda el consumo de drogas, especialmente fentanilo».



Para el próximo año, con base en un mapa del mercado de armas en EEUU, la vigilancia se concentrará en dos estados fronterizos.



«Lo más grave para nosotros son Arizona (suroeste) y Texas (sur), por eso acabamos de demandar a cinco armerías» por comercio negligente, agregó.



El informe detalla que las personas en condición de desaparición en México son 104.000.



«También acordamos que va a haber inversiones para ampliar la capacidad forense de México en materia de desapariciones, estamos en un programa común que beneficia a los dos países», puntualizó.



EEUU invirtió el año pasado 25.100 millones de dólares en tratamientos para las adicciones y la interdicción de narcóticos ilícitos, y otorgó casi 1.500 millones de dólares para atender la crisis de consumo de opioides.



En el combate al tráfico de personas en 2021, EEUU enjuició a 5.046 personas por contrabando de personas.



Esa cantidad de detenciones representan un incremento de 23 por ciento en comparación con respecto al año 2020.



Por México también asistieron a la reunión la titular de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, y el fiscal general, Alejandro Gertz.



La delegación estadounidense la completaron el integrante del Consejo de Seguridad Nacional, Juan Gonzáles; el titular de la Oficina para Narcóticos Internacionales, Todd Robinson; el responsable para Asuntos del Hemisferio Occidental, Ricardo Zúñiga; y el encargado de la Política Nacional de Control de Drogas, RahulGupta. (Sputnik)