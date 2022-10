Gobierno y movimiento indígena de Ecuador firman 218 acuerdos

Quito, 15 oct (Sputnik).- Tras 90 días de negociaciones, el Gobierno de Ecuador y el movimiento indígena firmaron el viernes, en el centro cultural de la Universidad Católica de esta capital, 218 acuerdos como parte del diálogo nacional iniciado en julio pasado y aceptaron instalar una mesa de seguimiento próximamente.



«Son 218 acuerdos firmados entre las partes y entregados para beneficios de todo un país», dijo Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, en representación del ejecutivo.



El titular dijo que este proceso continuará y se extenderá a otros sectores como al productivo, al empresariado, mujeres, afroecuatorianos, jóvenes y transportistas.



Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), agradeció al ministro Jiménez en este proceso, pero reclamó al presidente de Ecuador, Guillemo Lasso, por haber «dado la cara» al país en el contexto de los diálogos.



Iza dijo que hay avances parciales pero en los temas centrales como había propuesto el movimiento indígena, no se avanzó.



«Por lo tanto mucho va a depender, en la metodología de la implementación, cuánto se puede efectivizar aquello», dijo.



Pendientes



El líder indígena reconoció la complejidad para el abordaje del tema de la focalización de los subsidios de los combustibles, pero señaló que son los sectores que se han beneficiado por 20 años los que deben ser corresponsables.



En cuanto al acuerdo de la banca pública, respecto al alivio de la deuda de los pequeños productores, indicó que hay una cláusula que «deja al libre albedrío» la posibilidad de la renegociación de las deudas, pero la práctica no se está concretando.



Indicó que en la mesa de minería y petróleo no hay acuerdos, ya que en este punto el Gobierno dijo que se va a sostener la defensa de la seguridad jurídica, mientras el movimiento indígena ratificó que va a defender la defensa de sus derechos colectivos en el territorio.



«Así que si no hay una salida a este proceso lo que tendrán (es) a la gente defendiendo a sus territorios», aseveró.



Seguimiento de acuerdos



El acta rubricada en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador establece el compromiso de las partes de impulsar una mesa de seguimiento de los acuerdos rubricados.



La fecha prevista para la instalación de la mesa es el 19 de octubre venidero, con la participación de cuatro representantes del Gobierno y seis del movimiento indígena.



El Nuncio Apostólico en Ecuador, Andrés Carrascosa, saludó la firma de estos acuerdos donde fue mediadora la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y dijo que si alguien gana con estos acuerdos es el pueblo.



Entre los firmantes estuvieron Gary Espinoza, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin); y Edgar Sáez, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos (FEINE). (Sputnik)