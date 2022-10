Rusia concluirá la movilización parcial en dos semanas, afirma Putin

Astaná, 14 oct (Sputnik).- La movilización parcial en Rusia finalizará en dos semanas, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una conferencia de prensa al término de su visita a Kazajistán.



«Creo que aproximadamente en dos semanas todas las actividades de movilización concluirán», dijo el mandatario ruso.



Agregó que para el momento fueron movilizadas 222.000 personas de las 300.000 previstas.



Asimismo destacó que no habrá necesidad de aumentar el número de movilizados en el futuro próximo y señaló que el Ministerio de Defensa no lo solicitó.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró este jueves que había que verificar la información que apareció recientemente en las redes sociales de que hubo casos en los que las citaciones se entregaban indiscriminadamente a peatones o pasajeros del metro.



Mientras, el ente castrense ruso precisó que «en el marco de la movilización parcial (…) las Fuerzas Armadas de Rusia no reclutan mujeres ni está previsto que lo hagan en el futuro».



Desde el inicio de la campaña de movilización, las redes sociales se llenaron de denuncias de reclutamiento arbitrario, de personas que por su edad, condición médica, historial militar y demás criterios no tenían que ser llamados a filas como reservistas de acuerdo con las pautas marcadas por el Ministerio de Defensa.



También a pesar de que el 1 de octubre el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, declaró que no se planea reclutar a las mujeres, en las redes sociales y medios de comunicación se denunciaron varios casos en los que se les entregaban citaciones a ellas.



El presidente de Rusia decretó el 21 de septiembre una movilización parcial de los reservistas que, según el Ministerio de Defensa, englobará a 300.000 personas ‒poco más del 1 por ciento de los recursos disponibles‒ y es necesaria para controlar los territorios liberados en el Donbás y la línea de contacto, de unos 1.000 kilómetros hoy en día, con las tropas ucranianas.



El mandatario ruso anunció esta medida en una alocución televisada a la nación, la primera desde que ordenó el 24 de febrero pasado lanzar una operación militar especial en Ucrania y en vísperas de los referendos convocados en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporizhzhia sobre la incorporación de estos territorios a Rusia. (Sputnik)