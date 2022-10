Defensores de migrantes expresan preocupación por nueva política de México y EEUU

Ciudad de México, 18 oct (Sputnik).- Decenas de organizaciones de la sociedad civil defensoras de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas expresaron el lunes su preocupación sobre el nuevo enfoque de política migratoria que expresan las recientes decisiones adoptadas por México y EEUU.



En primer lugar, señalan que México tomó una decisión para recibir a un mayor número de personas y nacionalidades expulsadas de EEUU bajo el Título 42 que «viola el marco normativo estadounidense, el cual garantiza el acceso al asilo independientemente de la forma de llegar».



Esa legislación estadounidense autoriza la expulsión expedita -por razones sanitarias de la pandemia de coronavirus- en los cruces fronterizos, sin mediar juicio migratorio.



«Ofrecer apoyo a 24.00 personas (originarias de Venezuela) cuando el mes pasado (septiembre) más de 25.000 personas venezolanas fueron aprehendidas por la patrulla fronteriza no se puede llamar una solución para garantizar la protección, ni una migración segura, ordenada y regular, mucho menos humanitaria», plantea un comunicado conjunto de las organizaciones.



Los organismos reconocen que tanto el programa para otorgar un permiso de dos años a miles de personas venezolanas con patrocinadores en EEUU, así como la ampliación con 65.000 visas H2-B (trabajador temporal no agrícola) para la población mexicana y centroamericana «podría tener un impacto positivo para quienes reciban este apoyo».



Sin embargo, señalan que estos programas temporales «no deberían estar condicionados a la eliminación del derecho a solicitar asilo en EEUU, que ha sido el resultado del Título 42», dice el comunicado que firman el grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria, la Alianza Binacional Migración y Desarrollo, Alianza Américas, Apoyo a Migrantes Venezolanos y Asylum Access México, entre otras.



INTERROGANTES



Ante los anuncios de México y EEUU, las organizaciones expusieron una lista de preguntas.



«¿Habrá un límite de personas venezolanas expulsadas bajo Título 42 y aceptadas por el Gobierno mexicano al día? ¿El Gobierno mexicano va a aceptar a familias venezolanas con niñas, niños y adolescentes? ¿En qué puntos de entrada serán expulsadas las personas venezolanas?», dice un primer grupo de preguntas.



También piden aclarar qué tipo de documentación se les otorgará al ser recibidas por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).



En las últimas 24 horas, las autoridades migratorias de México están otorgando «oficios de salida» del país por la frontera sur, con una vigencia de 15 días.



Esa notificación entregada a la población expulsada hasta ahora también establece que «no constituye un documento de viaje con el cual pueda desplazarse por territorio mexicano».



Si las personas tienen 15 días para salir hacia Guatemala, pero no pueden desplazarse, «¿cómo se supone que deberían llegar a la frontera sur?», cuestiona la red de organizaciones defensoras de migrantes.



Preguntan además si el INM va a detener a las personas venezolanas expulsadas que se queden después de los 15 días o si está realizando «negociaciones para devolverlas a Venezuela».



En el caso de las personas guatemaltecas, salvadoreñas y hondureñas expulsadas y aceptadas por México bajo Título 42, el INM ha estado deteniendo a algunas de ellas, transportándolas a varias ciudades dentro del país y a la frontera sur con Guatemala.



Las organizaciones preguntan, por lo tanto, si el INM va a realizar acciones similares con la población venezolana.



Los días 15 y 16 de octubre pasado, un autobús que llevó a personas venezolanas expulsadas a la Ciudad de México, y estados del sur del país (Guerrero y Tabasco), tomó por sorpresa a las organizaciones humanitarias.



México anunció el fin de semana en un comunicado que la población venezolana que haya entrado de forma irregular no será elegible para el programa para entrar a EEUU y que las personas que se muevan dentro de México tampoco serán elegibles.



En cambio, la información proporcionada por el Gobierno de EEUU indica que la población venezolana que ha entrado a México antes de la publicación del programa -que aún no ha ocurrido-, podrá solicitar los beneficios y que el lugar en el que se encuentran dentro de México no afecta su elegibilidad, puntualiza el posicionamiento.



Con relación a las personas de nacionalidad haitiana, cubana y nicaragüense, las organizaciones han estado documentando expulsiones de EEUU bajo el Título 42 desde aproximadamente abril de 2022. (Sputnik)