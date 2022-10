Irán vuelve a desmentir nuevos informes sobre ayuda militar a Moscú para su uso en Ucrania

Teherán, 17 oct (Sputnik).- El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Naser Kanani, refutó este lunes la información publicada en los medios estadounidenses sobre el suministro de armas iraníes a Rusia para su uso en Ucrania.



El domingo, el periódico Washington Post escribió sobre la entrega supuestamente planificada de misiles balísticos de producción iraní a Rusia. Según la inteligencia estadounidense, citada por los periodistas, se trata de un envío de misiles de corto alcance Fatah-110 y Zolfgar con un alcance de entre 300 y 700 kilómetros. Además, afirma que Irán se está preparando para suministrar más vehículos aéreos no tripulados a Rusia.



«Por desgracia, se publican noticias que persiguen objetivos políticos y se alimentan de fuentes de información occidentales», denunció Kanani, citado por la agencia Eqtesad News.



El portavoz indicó que Irán declaró muchas veces que no envió ni enviará armas a ninguna de las partes del conflicto.



«Irán estuvo en contra de la guerra en Siria, Irak y Afganistán. La política exterior de Irán se basa en oponerse a la guerra. De la misma manera, Irán está en contra de la guerra en Ucrania», agregó el diplomático iraní.



A principios de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores del país persa, Hossein Amir Abdollahian, declaró que Irán no suministró armas a Rusia porque «cualquier apoyo armado a una de las partes en el conflicto retrasará la posibilidad de lograr la paz». (Sputnik)