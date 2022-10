Miles de haitianos se manifestaron contra posible intervención pero fueron reprimidos

Puerto Príncipe, 18 oct (Sputnik).– Cientos de miles de personas se manifestaron el lunes en la capital de Haití y otras ciudades para criticar el llamado del Gobierno a desplegar tropas extranjeras en Haití, pero fueron dispersados por la Policía con gases lacrimógenos y disparos.



«Nos disparas a nosotros, pero no van a Martissant donde están los verdaderos bandidos», dijo a la Agencia Sputnik Antoine Deuf en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos donde llegó la nutrida movilización.



En la capital la protesta estuvo encabezada por el exsenador y político Moïse Jean Charles, quien reiteró en su discurso ante los periodistas que el primer ministro, Ariel Henry, no tiene legitimidad para solicitar una intervención, y aseguró que debe abandonar el cargo por traición a la patria.



«Si Ariel Henry no dimite, no habrá sueño», dijo el también líder del partido Pitit Dessalines (izquierda) y amenazó con intensificar las movilizaciones en los próximos días. También anunció que las próximas protestas tendrán como objetivo la renuncia de los ministros.



Además de Puerto Príncipe, se reportaron protestas en Cabo Haitiano, en el extremo norte del país, donde la Policía también utilizó gases lacrimógenos y munición real para dispersar a los manifestantes que corrían en todas direcciones, de acuerdo con videos que circularon en redes sociales.



De igual manera salieron a las calles cientos de ciudadanos en Les Cayes, en el sur, para cuestionar la posible intervención y rendir tributo al padre fundador de la nación Jean Jacques Dessalines en el aniversario 216 de su deceso.



La solicitud de despliegue de tropas en Haití generó numerosas críticas al Gobierno que pretende contener a las pandillas responsables de numerosas muertes, además de bloquear por más de un mes la distribución de los combustibles.



Los detractores, en cambio, señalan que Haití sufrió 10 intervenciones militares en las últimas tres décadas que no solucionaron los problemas de la nación caribeña. (Sputnik)