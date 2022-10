Sindicatos españoles convocan huelga de empleados de la Seguridad Social en noviembre

Moscú, 17 oct (Sputnik).- Los sindicatos españoles CCOO, UGT y CSIF llaman a los empleados de la Seguridad Social a llevar a cabo una huelga en noviembre por la degradación de las condiciones de trabajo, revela su comunicado conjunto.



«CCOO, UGT y CSIF, sindicatos mayoritarios en la Administración General del Estado, hemos acordado la convocatoria de movilizaciones del personal que presta sus servicios en las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, como consecuencia del fracaso en la gestión del actual ministro José Luis Escrivá quien, desde su llegada, no ha sido capaz de reconducir el progresivo deterioro de la gestión del Sistema», destacaron en su comunicado.



Las movilizaciones, continuaron, empezarán en noviembre.



Asimismo llamaron a los empleados a «secundar las medidas de presión que os haremos llegar en breve, que consistirán en comunicados de prensa, concentraciones, manifestaciones, paros parciales y huelga, hasta conseguir que este servicio público vuelva a las condiciones de calidad, eficacia y eficiencia que siempre nos han caracterizado».



Los sindicatos subrayaron que durante muchos años denunciaron errores en la política de personal que resultaron en la pérdida de empleo, la falta de ocupación de los puestos de trabajo, el cierre de oficinas de atención a la ciudadanía, el cambio de modelo de atención al público que por lo cual miles de ciudadanos tienen que que recurrir a los medios telemáticos por no poder acudir presencialmente a los centros, etc.



A juicio de los sindicatos, la actual situación es crítica ya que «aumentan las cargas de trabajo y hay menos personal, no se gestiona de manera eficaz ni eficiente».



Toda la situación, precisaron, provocó «un creciente desprestigio y condena social por parte de la ciudadanía».



CCOO, UGT y CSIF añadieron que rechazaron la próxima contratación de 1.615 trabajadores interinos y otras medidas adoptadas hasta la fecha ya que, a su juicio, empeorarán aún más el funcionamiento de la Seguridad Social. (Sputnik)