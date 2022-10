La OTAN califica de ‘bajo’ el riesgo del uso de armas nucleares contra Ucrania

Bruselas, 18 oct (Sputnik).- El riesgo del uso de armas nucleares contra Ucrania es bajo, afirmó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.



«El riesgo de un ataque nuclear contra Ucrania, el uso de armas nucleares es bajo. Pero las consecuencias potenciales de eso son muy graves, por eso debemos tomar en serio este riesgo», dijo en el foro de Berlín sobre la política exterior.



Indicó que en este contexto la alianza vigila las acciones de Rusia, subrayando que «no se puede ganar una guerra nuclear».



«Hasta el momento, no vemos un cambio de la preparación de las fuerzas nucleares de Rusia», dijo.



El pasado 21 septiembre, Putin acusó a Occidente de chantaje nuclear y advirtió que Rusia no dudará en usar todo el arsenal disponible de medios de destrucción ‒algunos más avanzados que los de la OTAN‒ en caso de amenaza a su integridad territorial.



Rusia aseguró en más de una ocasión que no busca involucrarse en la retórica de las armas nucleares de Occidente.



Los guiones en los que Rusia teóricamente podría usar su armamento nuclear están expuestos en la doctrina militar rusa y en los Fundamentos de la Política Estatal de Disuasión Nuclear.



Según los documentos, es posible en caso de una agresión contra Rusia o sus aliados con el uso de armas de destrucción masiva, o agresión con el uso de armas convencionales cuando peligra la existencia del propio Estado. (Sputnik)