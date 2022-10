Presidente de Perú dice a adversarios que permanecerá en el poder hasta fin de su mandato

Lima, 19 oct (Sputnik).- El presidente de Perú, Pedro Castillo, advirtió el martes a sus adversarios políticos que su Gobierno permanecerá en el poder hasta el término constitucional de su mandato.



«Nos mantendremos firmes hasta el 28 de julio del 2026 (fin de su mandato), les guste o no les guste, porque esa es la democracia. Si quieren llegar acá (al poder) participen en un escenario democrático, que el pueblo los ponga, no lo fuercen, no quiebren la institucionalidad», dijo el jefe de Estado durante un acto público con militares en Lima.



La semana pasada, la fiscal general, Patricia Benavides, presentó una acusación constitucional contra Castillo ante el Congreso.



Ella lo señala como el líder de una organización criminal enquistada en el Gobierno y dedicada a traficar con obras públicas para beneficio personal, entre otros actos de corrupción.



De prosperar la denuncia en el parlamento, el presidente podría ser destituido del cargo o suspendido de él.



Asimismo, Castillo señaló que existe un sector de la prensa que está «coludida con los grupos de poder» y que está buscando su salida del cargo.



El presidente ha enfrentado dos pedidos fallidos de destitución de parte del Congreso desde el inicio de su mandato en julio de 2021.

🔴#AHORA | Desplazamiento de licenciados y miembros de las Fuerzas Armadas del Perú a Palacio de Gobierno, donde sostendrán encuentro con el jefe de Estado @PedroCastilloTe. pic.twitter.com/NqFeTNdNqg — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 18, 2022

En el parlamento, las bancadas de oposición alistan en estos días un nuevo pedido para sacar al mandatario bajo cargos de presunta corrupción. (Sputnik)