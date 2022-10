Estado mexicano reconoce responsabilidad en muerte de defensora de DDHH

Ciudad de México, 20 oct (Sputnik).- El Estado mexicano reconoció el miércoles su responsabilidad por no haber garantizado en 2001 la vida y la seguridad de la activista Digna Ochoa, y fallar en el acceso a la justicia en su caso, para cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).



El subsecretario federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, admitió en una ceremonia que «el Estado mexicano no pudo garantizar su seguridad y su integridad personal, y tampoco garantizó su acceso pleno a la justicia, por las fallas en la aplicación de los protocolos especializados en la investigación de su caso, y las faltas al debido proceso».



El 19 de octubre de 2001, Ochoa murió de manera violenta, de dos disparos de arma de fuego, uno en la cabeza y otro en la pierna, y la justicia dictaminó un suicidio, sin cumplir a cabalidad con los procesos de investigación requeridos.



Para avanzar en la reparación del daño ordenada, Encinas presentó en nombre del Estado mexicano una disculpa pública en presencia de la familia de la abogada.



El dictamen de la CorteIDH fue emitido en noviembre de 2021, y el 20 de enero de este año el Estado mexicano anunció que acataba la sentencia.



Cumplimiento de sentencia



Entre las medidas para cumplir el dictamen internacional, una calle de la capital del país y otra de la ciudad de origen de la víctima, Misantla, estado de Veracruz (sureste), fueron rebautizadas con el nombre de quien fue abogada defensora de víctimas de abusos de autoridades, trabajando en el jesuita Centro de Derechos Humanos «Agustín Pro Juárez SJ».



La familia lamentó que el Estado mexicano haya tardado 21 años en reconocer que Digna Ochoao fue asesinada, y no cometió un «suicidio simulado», como dictaminaron las autoridades judiciales de la Ciudad de México, en un fallo ratificado en tres ocasiones para declinar de emprender una acción penal por homicidio.



Jesús Ochoa, hermano mayor de la víctima, aceptó en nombre de la familia las disculpas públicas ofrecidas por el Gobierno federal en nombre del Estado, en ausencia de autoridades capitalinas.



«Significa que lo que nosotros dijimos hace 21 años y sostuvimos, a pesar de las burlas y las humillaciones de las que fuimos objeto, era cierto. Teníamos razón. A nuestra hermana la asesinaron», expresó al frente de seis hermanos y seis hermanas de Digna Ochoa.



La familia recordó en el discurso pronunciado por el hermano de la víctima los años en que enfrentaron «humillaciones, burlas, malos tratos de las propias autoridades y de parte de la sociedad civil».



Ochoa recordó el desprecio y la humillación sufrida cuando el caso fue abandonado por las primeras abogadas y los fiscales capitalinos de turno.



«La parte más ruin y cobarde fue que insultaron, enlodaron, descalificaron la imagen y la memoria de mi hermana, lo que entristeció y llenó de enojo a toda mi familia», expresó el hermano de la víctima.



La familia reconoció el acompañamiento de un camino de dos décadas para lograr el dictamen de la Corte Interamericana y del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).



«Querida hermana: no vamos a parar hasta encontrar la verdad y alcanzar la justicia y castigar a los que te arrebataron la vida y quienes inventaron la hipótesis del suicidio y lo sostuvieron», termina el texto entregado a los representantes del Estado para aceptar la disculpa pública.



La sentencia encontró a México «responsable internacionalmente por las graves falencias que tuvieron lugar en el marco de la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa».



La CorteIDH concluyó que esa muerte se inscribió «dentro de un contexto generalizado de impunidad por los homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos».



Los primeros dictámenes apuntaron a un asesinato, pero la Procuraduría de la Ciudad de México difundió una compleja tesis de «suicidio por disparo en la cabeza», y descartó continuar la investigación.



El informe de la autopsia indicaba que en su cuerpo había dos heridas de bala de calibre 22: una bala atravesó el cráneo de izquierda a derecha con un ligero ángulo de arriba hacia abajo y de atrás hacia delante.



La segunda bala entró por la parte anterior del muslo, hasta la parte posterior. (Sputnik)