Más de la mitad de los británicos apoya la dimisión de Truss, según encuesta

Londres, 19 oct (Sputnik).- Al menos 53 por ciento de los británicos no apoyan a Liz Truss como primera ministra de Reino Unido, según los resultados de una encuesta realizada por la compañía Ipsos.



Mientras, el 20 por ciento de los encuestados se opone a la dimisión de Truss. Solo el 13 por ciento de los británicos cree que podría ganar las próximas elecciones, mientras el 78 por ciento lo considera poco probable.



La compañía Ipsos señaló que los resultados del sondeo se aproximan a los de las encuestas de opinión pública realizadas antes de la renuncia del ex primer ministro británico Boris Johnson: a principios de julio, el 59 por ciento de los británicos apoyaron su salida y el 22 por ciento estuvo en contra.



Al mismo tiempo, según la encuesta, el 74 por ciento de los británicos no confían en el plan económico de los conservadores, incluso después del nombramiento del nuevo ministro de la Hacienda, Jeremy Hunt.



La encuesta se realizó en línea del 14 al 17 de octubre y abarcó a 1.000 británicos de entre 18 y 75 años.



El anterior líder de los conservadores, Boris Johnson, quien en 2019 sustituyó en el puesto de primer ministro a Theresa May, anunció el 7 de julio pasado que abandonaba ambos cargos tras una ola de dimisiones de los miembros de su Gabinete.



En septiembre, la exministra de Asuntos Exteriores Liz Truss fue elegida como nueva primera ministra. Sin embargo, su Gobierno también se enfrentó a una oleada de críticas.



Según el estudio de opinión pública de la empresa YouGov, la aprobación ciudadana de Truss cayó al 10 por ciento debido a su política económica.



La mayoría de los miembros del Partido Conservador británico (el 55 por ciento) sostiene que la primera ministra Liz Truss debe presentar la dimisión, una tercera parte del partido quiere que Boris Johnson vuelva a ocupar este puesto, indica el sondeo. (Sputnik)