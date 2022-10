Rusia emplea sus drones kamikaze Kyb y Lancet en el conflicto de Ucrania

Moscú, 20 oct (Sputnik).- El Ejército de Rusia empleó cientos de drones kamikaze nacionales Kyb y Lancet en la operación militar en Ucrania, informó una fuente conocedora de la situación.



«Desde el inicio de la operación especial en Ucrania los militares rusos usaron cientos de drones nacionales. Se trata de Kyb y dos versiones del Lancet», dijo la fuente a Sputnik.



Los vehículos no tripulados, de fabricación rusa, destacó, muestran una alta efectividad al destruir las lanzaderas de misiles ucranianos, así como todo tipo de radares, incluidos de la defensa antiaérea.



Los drones kamikaze son también altamente efectivos para acabar con las tropas del adversario tanto a campo abierto como en las trincheras.



La eficacia de estos vehículos aéreos no tripulados, explicó, se debe a sus características técnicas y es que son silenciosos y casi invisibles a los radares.



«Las tropas ucranianas escuchan que se aproxima el dron solo en el último momento, cuando ya es demasiado tarde», puntualizó.



Fabricados por la compañía rusa Zala Aero, Kyb y Lancet están diseñados para estrellarse contra el objetivo a toda velocidad.



En particular, Kyb con forma de ala delta puede llevar una carga explosiva de tres kilos y alcanzar una velocidad de 130 kilómetros por hora. (Sputnik)