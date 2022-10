Titular de Seguridad Pública de México niega ante el Senado espionaje gubernamental

Ciudad de México, 20 oct (Sputnik).- La secretaria federal de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, negó ante el pleno del Senado cualquier intento del Gobierno por ocultar información o realizar espionaje, como indican algunos documentos publicados tras el hackeo de miles de archivos electrónicos con comunicaciones internas de las Fuerzas Armadas.



«Sobre las filtraciones, en este Gobierno no se esconde nada ni se espía a nadie», respondió la responsable de encabezar el Gabinete de Seguridad Pública, que integran también los máximos jefes del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.



Senadores de diversos partidos de oposición expresaron su preocupación por el hackeo de seis terabytes de correos electrónicos de las Fuerzas Armadas, con textos, vídeos y fotos, efectuado por el grupo activista autodenominado «Guacamaya», que también vulneró comunicaciones militares y policiales en Chile, Perú, Colombia, Guatemala y El Salvador.



«Estoy orgullosísima de trabajar en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un hombre íntegro», agregó Rodríguez para defender la palabra del mandatario, que fue el primero en negar las actividades de espionaje difundidas en semanas recientes.



El jefe del Ejecutivo dijo este mismo miércoles, en conferencia de prensa, que las preguntas sobre la adquisición del programa espía Pegasus, que aparece en comunicaciones internas de las Fuerzas Armadas y otras actividades de espionaje en los años de su administración, «es politiquería».



MILITARES EN LAS CALLES



Otro momento crítico de la comparecencia fue el cuestionamiento por la prolongación hasta el año 2028 de la autorización constitucional para el despliegue de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas que la apoyarán en las calles en tareas de seguridad pública.



Rodríguez reconoció a los senadores que hicieron posible la reforma a la Carta Magna mexicana para adscribir a la Defensa Nacional a la Guardia Nacional creada en 2019 con personal militar en su mayoría.



«La contribución que hicieron (senadores) al aprobar la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública demuestra que como mexicanos nos une un fin: la paz», expresó la alta funcionaria federal en tribuna del Senado.



En respuesta, la senadora Claudia Anaya, del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), lamentó que los titulares del Ejército y la Marina Armada de México no participaran en la comparecencia en la Cámara Alta para responder.



«El problema no son las Fuerzas Armadas, es la falta de estrategia de seguridad» dijo la legisladora.



Por su parte, Clemente Castañeda, senador del opositor Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata), dijo que su bancada tiene un respeto profundo por los militares, sin embargo, eso «no exime que seamos severos en el juicio que queremos hacer: la falta de un estrategia clara para que los militares regresen a los cuarteles y para fortalecer a los cuerpos policiales locales».



La funcionaria rechazó también que se trate de una estrategia de «militarización», como esgrime la oposición.



Rodríguez replicó: «Militarización es que los militares gobiernen. En el caso de México, tenemos un gobierno civil».



López Obrador también rechazó en los mismos términos las críticas, cuando anunció este miércoles que dejará de responder preguntas sobre las filtraciones del grupo Guacamaya, y le impidió responder una pregunta relacionada con el tema al titular de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval, que lo acompañaba en el estrado. (Sputnik)