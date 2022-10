Gobierno filipino asegura no poder revertir el rechazo a la compra de helicópteros rusos

Moscú, 20 oct (Sputnik).- El Gobierno de Filipinas no puede revertir la decisión de la administración anterior de suspender el contrato para la compra de 16 helicópteros militares Mi-17 de Rusia, declaró el presidente del país, Ferdinand Marcos.



«La administración anterior ya determinó que ese acuerdo no se llevaría a cabo, no seguiría adelante», dijo el mandatario, citado por el servicio de prensa del Gobierno.



El mandatario señaló que Filipinas ya consiguió un proveedor alternativo de Estados Unidos, y subrayó que espera poder recuperar un porcentaje del pago inicial que se le dio al fabricante ruso.



Según el comunicado del servicio de prensa, el expresidente filipino Rodrigo Duterte canceló el acuerdo de los helicópteros por el temor a las posibles sanciones de EEUU tras la operación militar especial rusa en Ucrania.



El pasado 27 julio, el exministro de Defensa filipino Delfin Lorenzana dijo a la agencia AP que la compra de aeronaves se suspendió por temor a posibles sanciones de EEUU.



De acuerdo con Lorenzana, el contrato por un valor de 12.700 millones de pesos filipinos (uno 228 millones de dólares) fue cerrado en noviembre de 2021 y en enero pasado se hizo el pago adelantado, cuyo monto no reveló.



El exministro de Defensa comentó, asimismo, que Washington sabía de la decisión de Manila de romper el contrato con Rusia y que en adelante EEUU podría ofrecer helicópteros análogos para las necesidades militares de Filipinas.



El Mi-17 es un helicóptero multipropósito de clase media utilizado para el transporte de pasajeros y cargamentos. Puede cargar hasta 26 pasajeros y hasta ocho toneladas de carga. (Sputnik)