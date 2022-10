Hackeo de los Guacamaya deja en evidencia débil guarnición cibernética de Colombia

Bogotá, 20 oct (Sputnik).- El ataque informático a las Fuerzas Militares de Colombia por parte del grupo de hackers «Guacamaya» no solo sacó a la luz información delicada, sino también una verdad dura de aceptar: la institución encargada de la defensa del país carece, por falta de inversión, de un blindaje eficaz ante este tipo de acciones digitales.



«Lo que estamos viendo es que la seguridad cibernética de nuestras Fuerzas Militares no es tan fuerte ni sólida como quisiéramos y como creyéramos. En realidad, como todo esto del ciberespacio, la institución tiene sus puertas traseras y sus debilidades que son explotadas por sus enemigos», dijo a la Agencia Sputnik el presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia, John Marulanda.



El exintegrante del Ejército Nacional sostuvo que el Gobierno de Gustavo Petro debe fortalecer el presupuesto en protección informática para evitar futuros ataques y blindar a la entidad de eventuales nuevas filtraciones de la organización de activistas centroamericanos que ha publicado información importante y valiosa de varias instituciones públicas en la región (Chile, El Salvador y Guatemala), escándalo que se conoce como ‘Guacamaya Leaks’.



«El Gobierno tiene que hacer un gasto mayor en todo lo que sea seguridad porque, así como estamos nosotros, no somos los más seguros del continente. La ciberseguridad es la prioridad número uno en este momento en cualquier institución del Estado», comentó.



El ciberataque fue confirmado por el Ejército el 3 de octubre. «Mediante una publicación generada a través de redes sociales, se tuvo conocimiento de la posible extracción de información del Comando General de las Fuerzas Militares, por parte del autodenominado grupo hacktivista Guacamaya», señaló en un comunicado.



Dentro de los datos que pudo sustraer Guacamaya está el intercambio de información entre el Ejército de Chile y el de Colombia en el que se habla de «realizar actividades exploratorias mediante teleconferencias, visitas o videoconferencias para conversar sobre temas relacionados con Sistemas Autónomos No Tripulados».



El Ejército colombiano aseguró que una vez se supo de la vulneración virtual se activaron protocolos para proteger la información de seguridad nacional



«De manera inmediata que se tuvo conocimiento del evento de seguridad, se activaron los protocolos técnicos de revisión y mitigación de incidentes establecidos para estos casos», señaló la institución.



Fiscalía vulnerada



Pero no fue solo el Ejército. La Fiscalía General de la Nación también fue vulnerada por los hacktivistas. El dato fue revelado por la Policía Australiana y reproducido por medios de ese país.



De acuerdo con lo recogido por el periodista de investigación en The Sydney Morning Herald y autor de los artículos, Nigel Gladstone, los hackers, con quienes él se pudo contactar, obtuvieron documentos oficiales colombianos de operativos conjuntos con Australia contra mafias del narcotráfico, al igual que identidades de agentes secretos que trabajaban en esas misiones.



También documentos que demuestran que hay redes de importación ilegal de drogas a Australia, así como de vínculos de negocios como gimnasios y discotecas que se usan para lavar dinero.



En entrevista con la emisora colombiana La FM, Gladstone detalló que para acceder a esa información solo tuvo que presentar ante los ciberactivistas sus credenciales como periodista.



«Me pidieron mis credenciales como periodista y una vez la envié me liberaron toda la información», señaló.



De acuerdo con la investigación, el grupo logró robar cinco teras de información, alrededor de cinco millones de correos de la Fiscalía General, de los cuales se han traducido 3.000. Se especula que hay información más delicada aún por ser hecha pública.



Seguimiento a Boric



Por otra parte, la filtración de Guacamaya también reveló un seguimiento que hizo la inteligencia colombiana durante varios meses al último proceso electoral en Chile, y sobre todo la preocupación que generaba el triunfo de Gabriel Boric en las elecciones de diciembre de 2021.



«Su elección como presidente sería el escenario menos favorable para Colombia a partir de su visión de país en lo institucional, político, económico y en lo regional», dice un escrito divulgado por los hackers con fecha del 6 de septiembre de 2021 y reseñado por medios chilenos y colombianos.



Otro de los apartes de los documentos conocidos da a entender que, en su época, los militares colombianos veían riesgos políticos para Latinoamérica con el inminente triunfo de Boric y la posible alineación de una tendencia de izquierda que iniciaría su despliegue por el continente.



«La elección como presidente de Chile de un candidato como Boric, y en menor medida (la candidata democratacristiana Yasna) Provoste, aumentaría la reconfiguración política regional, a partir de su eventual cercanía ideológica con gobiernos como el argentino, boliviano y peruano… Hay clara simpatía hacia el régimen de Nicolás Maduro, lo que terminaría por aislar a Colombia», alertan los textos filtrados.



No obstante, Marulanda no consideró anormal el seguimiento que las Fuerzas Militares de Colombia hicieron a las elecciones presidenciales de Chile y la preocupación que había en la institución por el ascenso de Boric.



«Salió que le estaban haciendo un perfilamiento al candidato en Chile diciendo que, si llegaba a la presidencia, lo más probable es que se debilitará el peso de ese país o se pusiera en riesgo la economía nacional y de la región. Es un seguimiento que yo lo llamaría normal dentro de los perfilamientos que hace la inteligencia militar», afirmó.



Por ahora, las autoridades colombianas no han dado más detalles sobre la información filtrada ni comentado el ataque cibernético. (Sputnik)