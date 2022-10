Ministra de Comercio británica se postulará al puesto de primer ministro, según medios

Londres, 20 oct (Sputnik).- La ministra del Comercio Internacional del Reino Unido, Kemi Badenoch, tiene la intención de presentar su candidatura al puesto de primer ministro después de que Liz Truss anunciara su dimisión este jueves, informó la cadena Sky News.



«Una fuente cercana a Kemi Badenoch insinuó que ella ofrecerá su candidatura en la carrera por el liderazgo», comunicó el medio.



Badenoch fue una de los candidatos al cargo después de que el ex primer ministro Boris Johnson anunció su dimisión, pero quedó eliminada de las elecciones después de la cuarta ronda.



La cadena agregó que el ministro de Finanzas británico, Jeremy Hunt, a su vez, no se postulará al cargo de primer ministro.



Además, dijo que «la líder de la Cámara de los Comunes (Penny Mordaunt) podría presentarse como candidata».



Por su parte, el periódico The Times sugirió que pueden presentar sus candidaturas al cargo de primer ministro: Johnson, Mordaunt y el exsecretario de Finanzas Rishi Sunak, los últimos dos fueron los principales oponentes de Truss en las últimas elecciones



«Se prevé que Boris Johnson esté en el concurso para reemplazar a Liz Truss (…) se trata de una cuestión de interés nacional», comunicó el medio.



Según la empresa de juegos y apuestas Betfair, el exsecretario de Finanzas Sunak se considera el líder en la carrera por el cargo.



De todos modos, el sucesor de Truss marcará un hito pues será el primer gobernante británico aprobado por el rey Carlos III, tras el fallecimiento la reina Isabel II el pasado 8 de septiembre.



Liz Truss fue elegida como nueva líder del Gobierno británico el pasado 6 de septiembre y solo llevaba 45 días en el poder al momento de su dimisión, convirtiéndose en la primera ministra que menos tiempo a ocupado ese cargo en la historia del Reino Unido.



Según Sky News, 16 parlamentarios conservadores pidieron públicamente la renuncia de Truss.



Antes el canal de televisión iNews, citando a parlamentarios, comunicó que unos 100 miembros del Parlamento británico escribieron cartas al jefe del comité directivo del Partido Conservador, Graham Brady, pidiendo una moción de censura contra Truss por sus fallidas políticas económicas.



El Gobierno se enfrentó a una oleada de críticas después de presentar el pasado 23 de septiembre un plan de desarrollo económico que incluía una reducción de impuestos a gran escala para los más ricos.



Una vez anunciado el nuevo plan fiscal, el rendimiento de los bonos gubernamentales del Reino Unido a cinco años subió al nivel más alto desde 2008, un 4,6 por ciento, lo que significa una disminución en la demanda de títulos de deuda británicos.



En relación con eso, cayó bruscamente la moneda nacional, hasta el mínimo histórico de 1,054 dólares por libra esterlina. (Sputnik)