NASA ordena tres naves Orion para futuras misiones Artemis por casi $2.000 millones

Washington, 21 oct (Sputnik).- La NASA informó el jueves que ordenó otras tres naves espaciales Orion a la empresa Lockheed Martin para sus misiones Artemis a la Luna y otras partes del universo, por un valor de 1.990 millones de dólares.



«Lockheed Martin ahora tiene un contrato para entregar tres naves espaciales Orion a la NASA para sus misiones Artemis VI-VIII, continuando con la entrega de vehículos de exploración a la agencia para llevar astronautas al espacio profundo y alrededor de la Luna, en su apoyo al programa Artemis», informó la empresa.



Este nuevo pedido proporcionará a la agencia aeroespacial estadounidense seis naves espaciales Orion en total, con la posibilidad de solicitar seis adicionales en el futuro bajo el contrato con Lockheed Martin.



En 2019, la NASA ordenó sus primeras tres naves espaciales Orion para las misiones Artemis tres a cinco.



Lockheed Martin y la NASA redujeron los costos de Orion en un 50 por ciento por vehículo para las misiones Artemis tres a cinco, en comparación con los vehículos construidos durante la fase de diseño y desarrollo, según el comunicado.



Las naves construidas para las misiones 6 a 8 verán una reducción de costos adicional del 30 por ciento, según el texto.



La NASA planea lanzar su misión no tripulada Artemis I a la Luna el 14 de noviembre, luego de varias demoras causadas por una fuga de combustible de hidrógeno y fenómenos climáticos en agosto y septiembre.



Artemis I es una misión no tripulada que orbitará la Luna y probará durante unas seis semanas los sistemas de exploración del espacio profundo de la NASA, en particular el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS por su sigla en inglés), el cohete más grande jamás construido, y la nave espacial Orion, que en los próximos años llevará a astronautas de regreso a la Luna.



La próxima fase será lanzar en 2024 al Artemis II, una misión tripulada que probará sistemas en la órbita lunar, y un año después intentar un alunizaje con el Artemis III que llevará a la primera mujer y a la primera persona de color a la superficie del satélite terrestre. (Sputnik)