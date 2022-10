Principal problema de México es la corrupción, asegura López Obrador

Ciudad de México, 20 oct (Prensa Latina) El principal problema de México es la corrupción, pero ya no es lo mismo que antes cuando el gobierno estaba sometido por completo a ese flagelo, insistió hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el mandatario explicó que hasta hace cuatro años México era un estado que no procuraba el bienestar del pueblo, y lo dominaba una banda de malhechores y así estaba.

Pero ya la corrupción es delito grave y punible, que no lo era antes, y ya no se condonan impuestos, estamos hablando de 300 mil millones de pesos (15 mil millones de dólares) al año, en favor de los de arriba que no lo pagaban.

Puedo probar, dijo, que las grandes empresas, los bancos, importantes hombres de negocios, compañías, no pagaban y si lo hacían se los devolvían, y ya nada de eso existe.

Tampoco ya hay jugosos contratos que se entregaban a empresas constructoras o a proveedores, o a los amigos, y ya se terminó. Y aunque no estamos satisfechos, ya no se roban la gasolina, que era algo bien arraigado como lo era toda la corrupción.

Recordó que se robaban hasta 80 mil barriles diarios, ahora se roban cinco mil y por eso no estamos a gusto a pesar de que es una gran diferencia pues debemos llegar a cero robos. Pero por ese concepto el país se está ahorrando, o recuperando 231 mil millones de pesos (11 mil 500 millones de dólares).

López Obrador estimó que hay no hay en el mundo un movimiento como el de México, eso es garantía porque es un despertar ciudadano, pero reconoció problemas de corrupción en el Poder Judicial y llamó a los jueces a capacitarse ante la liberación de delincuentes por factores de “ineficiencia” o “mala fe”.

Estimó que no todo está podrido en la Fiscalía General de la República ni en el Poder Judicial, aunque hay jueces muy corruptos y sin espíritu de juez, declaró lo que no quita la realidad de que hay una revolución de las conciencias y un cambio de mentalidad.