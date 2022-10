México espera que EEUU aumente las 24.000 visas para migrantes venezolanos

Ciudad de México, 21 oct (Sputnik).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, celebró las 24.000 visas humanitarias que EEUU destinará para migrantes venezolanos como un primer paso, y espera que aumenten ese número porque las considera insuficientes.



«Son 24.000 (las visas), no son suficientes, pero hay que empezarlas a demandar, y en la medida que se vayan otorgando y no alcancen, estoy seguro que el Gobierno de EEUU las va a ampliar, y todos pediríamos eso», dijo el gobernante a periodistas.



EEUU aceptó la semana pasada otorgar 65.000 nuevas visas de trabajo (25.000 de ellas para centroamericanos) y el acceso de 24.000 personas venezolanas para incorporarse al mercado laboral estadounidense ingresando por rutas aéreas.



El jefe de Estado planteó la necesidad de que «empiece a funcionar el mecanismo, para desalentar la actividad de traficantes de personas».



En territorio mexicano hay 77.000 personas originarias de Venezuela establecidas legalmente como residentes, y otro número similar reconocido por refugiados, para un total de 154.000 personas de ese país con algún estatus legal.



Sin embargo, hasta el 19 de octubre pasado, las autoridades migratorias de EEUU habían regresado a territorio mexicano a más de 1.700 migrantes venezolanos en cuatro días, tras la decisión de la Casa Blanca de aplicar la norma estadounidense del Título 42, que permite expulsiones expeditas de quienes ingresan de manera ilegal.



Atención a migrantes



El mandatario considera importante que la población venezolana conozca que el Gobierno de EEUU decidió otorgar visas o permisos temporales para ingresar a ese país legalmente por vía aérea.



Mientras tanto, las autoridades mexicanas atienden a ciudadanos del país caribeño en el sur del país.



En la zona del Istmo de Tehuantepec (sur), «hay albergues y se tiene comunicación con los alcaldes de esa región. Se les está ayudando, se les va a seguir apoyando en el sur del país, lo mismo en el norte», dijo López Obrador.



No obstante, explicó que el trámite para solicitar las nuevas visas disponibles lo pueden hacer vía internet, desde cualquier lugar.



«Requieren que un residente venezolano en EEUU les ayude, y hay algunos requisitos, pero existe esta posibilidad para que puedan llegar a EEUU por vía aérea», explicó el gobernante.



Para los nuevos flujos migratorios venezolanos, el mecanismo establece que no se otorgue este permiso para trabajar si las personas llegan a la frontera estadounidense recorriendo el territorio mexicano.



No obstante, los venezolanos que llegaron a territorio mexicano antes de que se anunciara la medida la semana pasada, pueden solicitar esas visas, aclaró.



López Obrador reconoció que en los municipios del istmo de Tehuantepec, en los estados sureños de Chiapas y Oaxaca, «son bastantes los hermanos venezolanos que están», también de otras nacionalidades.



«La decisión de otorgar estos permisos va a ayudar a que la gente no tenga que hacer la travesía (terrestre) que es muy riesgosa, porque tienen que pasar por la selva del Darién desde Colombia a Panamá, Costa Rica y Centroamérica», reseñó.



Finalmente, reafirmó que México sigue planteando la necesidad de aumentar la ayuda internacional al desarrollo en Centroamérica y el Caribe, para que la gente no se vea en la necesidad de emigrar.



«Si un venezolano residente en EEUU avala a un familiar, amigo o conocido, se puede lograr que ingrese a EEUU, hay otros requisitos pero existe esta salida», detalló.



Entre octubre de 2021 y agosto de 2022, más de 150.000 venezolanos han sido detenidos en la zona de la frontera sur estadounidense, es decir, el triple de los 50.500 registrados en el mismo periodo del año fiscal anterior.



Una red de decenas de organizaciones civiles de ambos países afirma que más de 25.000 personas venezolanas fueron aprehendidas por la patrulla fronteriza en el mes de septiembre de este año. (Sputnik)