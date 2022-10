Nebenzia califica de falsas las acusaciones de que Rusia compró drones a Irán

ONU, 22 oct (Sputnik).- El embajador de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Vasili Nebenzia, calificó de falsas las acusaciones de Occidente de que Rusia compró vehículos aéreos no tripulados a Irán para utilizarlos en Ucrania.



«Ucrania y sus patrocinadores occidentales están intentando promover otra información falsa: las supuestas entregas de vehículos aéreos no tripulados iraníes a Rusia en violación de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas», aprobada el 20 de julio de 2015 para respaldar el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), dijo Nebenzia.



Subrayó que Moscú rechaza cualquier intento de hacer que la secretaría de la ONU inicie una investigación con respecto a la presunta compra y uso de drones iraníes por Rusia, ya que si la secretaría comienza la investigación a petición de Estados occidentales, eso violará el artículo 100 de la Carta de las Naciones Unidas.



«En el cumplimiento de sus deberes, el Secretario General y el personal de la Secretaría no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organización, y se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante la Organización», señala el primer párrafo del artículo, mientras el segundo indica que cada país miembros de las Naciones Unidas debe respetar las funciones del secretario general y del personal de la secretaría.



En este contexto, Moscú espera que la secretaría de la ONU confirme su rechazo a llevar a cabo dicha investigación, expresó Nebenzia.



En caso contrario, prosiguió, Rusia podría reconsiderar completamente su cooperación con la secretaría.



El viernes, las misiones permanentes de Alemania, Francia y el Reino Unido ante la ONU solicitaron a la secretaría de la organización que investigue las informaciones sobre el presunto uso de drones iraníes en Ucrania.



Los países explicaron que la resolución 2231 le prohíbe a Irán comercializar ciertos tipos de productos, incluidos los vehículos aéreos no tripulados, sin obtener la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU.



En julio pasado, el consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmó que Irán, supuestamente, estuvo preparándose para entregar a Rusia sus drones, sin especificar de dónde provenía la información ni presentar ninguna prueba.



El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Naser Kanani, refutó los informes sobre los suministros de armas por Teherán a Moscú para su uso en la operación militar especial en Ucrania.



El embajador adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas, Dmitri Polianski, al comentar las declaraciones de los Estados occidentales sobre este tema, señaló que Washington usa el tema como un pretexto para ejercer una mayor presión sobre Moscú y Teherán. (Sputnik)