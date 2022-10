Ola de violencia sacude a Esmeraldas, Ecuador, sin soluciones a la vista

Quito, 22 oct (Sputnik).- Esmeraldas, capital de la provincia ecuatoriana homónima, con costas al Pacífico y frontera con Colombia, vive momentos de tensión debido a una ola de violencia, al parecer por el enfrentamiento entre bandas delincuenciales.



«El único responsable de la inseguridad es el gobierno. Parece que en Esmeraldas solo les preocupa la refinería y no los ciudadanos», dijo Lucía Sosa, alcaldesa de la ciudad de Esmeraldas, a la Radio local Sonorama.



Esta semana, la ciudad ha cerrado sus comercios en horas tempranas debido a las balaceras que se registraron en varios puntos y, según medios locales, los niños no van a las escuelas, mientras policías, jueces y fiscales reciben amenazas.



El diario digital Primicias asegura que se trataría de una revancha entre la banda de Los Tiguerones y Los Gánsgters.



La alcaldesa señaló en el canal local Ecuavisa que pese a que se declaró una zona especial en la provincia, a donde fueron enviados alrededor de 2.000 militares y policías, en medio del estado de excepción, no hay ningún resultado.



Este año se habrían registrado 416 muertes violentas sólo en Esmeraldas, con lo cual es ahora la más violenta del país, con una tasa de 63,03 muertes por cada 100,000 habitantes.



El estadístico Carlos Oporto señaló en Twitter que Esmeraldas podría terminar el año con una tasa de 78.7 homicidios por cada 100.000 habitantes.



Con esa cifra, según anotó, sería la sexta ciudad más peligrosa del mundo después de 5 de México y por encima de cualquiera de Colombia, Brasil, Venezuela, EEUU, Sudáfrica.



Asamblea



Esta situación de inseguridad obligó a organizar una Asamblea Ciudadana en Esmeraldas, en la cual se creó un «Comité por la Paz», para apoyar las iniciativas frente a la inseguridad que vive la ciudad.



En las resoluciones se exigirá al Ministerio del Interior el apoyo logístico para que la Policía Nacional enfrente a la delincuencia y sugirieron que se declare la emergencia administrativa y financiera de la Policía.



La Asamblea Ciudadana también considera exigir la declaratoria de emergencia administrativa y financiera a la Policía ya que no cuenta con las herramientas tecnológicas, parque automotor, alimentación, alojamiento y dotación de armas, para combatir el crimen organizado y a la delincuencia común.



Sin embargo, la alcaldesa dijo que se han realizado reuniones con autoridades, pero no hay apoyo «ni plata para la gasolina de las motos de la Policía».



Otra de las resoluciones señala que exigirán al Ministerio del Interior a dar el apoyo logístico para que la Policía Nacional enfrente a la delincuencia.



La Asamblea Ciudadana incluyó en sus resoluciones un reclamo legal al gobierno para que promueva el desarrollo de obras prioritarias, lo cual actualmente se está condicionando esto por» mezquinos intereses».



Además, exigirá al gobierno nacional que cumpla con el asfaltado en la ciudad de Esmeraldas y sus parroquias y la reconstrucción del hospital Delfina Torres, ubicado en el centro de la ciudad cabecera.



El comandante subzonal de la Policía de Esmeraldas, Willian Calle, dijo a un canal local, que hay unos 1,500 «tiguerones» en la cárcel pero afuera en los barrios han contabilizado entre 3,000 y 4,000.



«O sea no es una bandita nomás, esto para mí es un cartel», precisó Calle.



En la entrevista, también reveló que la Policía no tiene el control de la cárcel y que hace por lo menos 9 meses que no se hace una requisa al interior del penal de Esmeraldas.



Ambiente electoral



El analista político Fabricio Campaña, experto en márketing electoral en Ecuador, dijo a la Agencia Sputnik que no ve una relación directa entre la ola de violencia que vive el país, especialmente la provincia de Esmeraldas con el ambiente preelectoral frente a los comicios seccionales de 2023, pese a algunos ataques registrados.



«El clima electoral todavía en la población no se siente, de pronto en el círculo rojo que sería el de los políticos y en parte también el de los afiliados, no veo una influencia muy directa de este fenómeno», señaló.



En su opinión, la situación que se vive en este país no ocurre exclusivamente en un momento electoral, sino que se ha acrecentado con muchas más fuerzas en el presente gobierno.



«Se debe precisamente a una dirección que no existe desde el Ministerio del Interior, y obviamente conectado con el Ministerio de Gobierno. Hay un divorcio entre esos dos entes, uno que quiere desvincularse de la responsabilidad y el otro en el cual ya asume toda la responsabilidad, pero no puede frentear todo eso», acotó.



A ellos se suma, según explicó, a un bajísimo crecimiento macroeconómico y también a nivel de las microeconomías, la cual «están bastante afectadas».



Para el analista Campaña, esto que se vive en Esmeraldas podría ser un «fenómeno inicial que si no se lo para pues posiblemente haga una metástasis en todo el país». (Sputnik)