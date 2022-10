Sala IV declara con lugar recurso de amparo interpuesto contra cierre de Parque Viva

San José, 21 Oct (Elpaís.cr).- La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, «en defensa de la libertad de prensa, pilar esencial de toda democracia», declaró, por mayoría, con lugar un recurso de amparo interpuesto por un grupo de periodistas del diario La Nación contra el Cierre del Parque Viva.

En la sesión de este viernes 21 de octubre, el Tribunal dictó la sentencia No. 2022025167, en donde por mayoría se anula la orden sanitaria No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0368-2022 emitida el 8 de julio de 2022, así como lo dispuesto en el oficio No. MS-DRRSCN-DARSA2-1724-2022 del 15 de julio de 2022.

Por su lado, en un comunicado de prensa, el Gobierno de la República declaró que «es respetuoso de la institucionalidad del país y de la separación de poderes. No hemos recibido la notificación del fallo de la Sala IV por lo que no podemos comentar al respecto».

«El Gobierno continuará defendiendo la salud y la seguridad de la ciudadanía de acuerdo a nuestra Constitución Política», resaltó.

La magistrada Garro Vargas salvó parcialmente el voto en el siguiente sentido: lo declaró con lugar, por sus propias razones, respecto de la libertad de expresión; y lo declaró sin lugar respecto de la anulación de la orden sanitaria y del citado oficio, por cuanto estima que lo relativo a estos no procede ser conocido por la Sala Constitucional.

Con el fin de garantizar el derecho a la información de la colectividad, se comunica la parte dispositiva de la resolución, elemento que es de acceso público y que cualquier persona puede consultar en el sitio electrónico del Poder Judicial.

La sentencia integral se encuentra en fase de redacción. Superada esta etapa será notificada a las partes del proceso. Posteriormente a ello se publicará en la plataforma Nexus, donde quienes lo deseen podrán descargarla de forma gratuita.