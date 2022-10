EEUU no sabe cómo quitarse de encima a Juan Guaidó, opina diputado venezolano

Caracas, 25 oct (Sputnik).- Estados Unidos no sabe qué hacer con el dirigente opositor Juan Guaidó, a quien apoyó y resultó ser un «estafador», señaló el lunes el diputado y primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello.



«Esa es una cosa que la generó Estados Unidos metiéndose en los asuntos internos de otros países, Guaidó es un problema de los Estados Unidos, no es un problema de nosotros como tal, ellos no hallan qué hacer con un señor que ha resultado un gran inepto, un gran ladrón, un estafador, y ahora ellos no saben cómo quitárselo de encima sin que el orgullo imperialista se vea afectado», expresó Cabello durante la rueda de prensa semanal del Psuv.



El diario británico Financial Times reseñó que EEUU pondrá fin al interinato de Guaidó en enero, luego de que tres de los principales partidos de la oposición respaldaran la decisión de dejar de reconocerlo como «presidente encargado».



Esto ocurre, en medio de la organización de las elecciones primarias que lleva adelante la opositora Plataforma Unitaria para escoger a un candidato para las presidenciales de 2024.



En 2019, el expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) reconoció a Guaidó, y desconoció al presidente venezolano, Nicolás Maduro.



En ese sentido, Cabello manifestó que el Gobierno estadounidense, de quitar el apoyo a Guaidó, podría tener otro plan para afectar a su país.



«Conociendo el imperialismo no debemos confiar, porque cuando ellos dicen no te necesitamos es porque probablemente tengan un plan de mayor daño y no necesitan intermediario», comentó.



Migración



Por otra parte, Cabello consideró que el nuevo esquema migratorio implementado por Estados Unidos busca desestabilizar a Venezuela.



«Ahora después que Estados Unidos dijo lo que dijo que iba a aplicar un nuevo método, de repente todas las fronteras se cerraron (…) Panamá anunció el cierre de su frontera, el otro también, ¿por qué no lo hicieron antes? En Estados Unidos a eso le dieron la vuelta política (…) un montaje que hicieron para hacerle daño al país», subrayó.



El Departamento de Seguridad estadounidense aprobó el 12 de octubre un nuevo esquema que permitirá a migrantes venezolanos acogerse a una protección especial, siempre y cuando cuenten con un patrocinador en ese país.



Tras este nuevo plan, la administración de Joe Biden devolverá a México a aquellos que cruzan la frontera en forma ilegal.



Desde la entrada en vigencia del programa, las autoridades migratorias de Estados Unidos regresaron a territorio mexicano a más de 1.700 migrantes venezolanos. (Sputnik)