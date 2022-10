Meloni afirma que Italia se centrará en diversificar las fuentes de la energía

Roma, 25 oct (Sputnik).- La nueva primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó este martes que su gobierno priorizará la lucha contra el aumento de los precios de la energía y la aceleración de su producción en el territorio nacional.



«Quiero creer que, paradójicamente, el drama de la crisis energética brindará a Italia una oportunidad. En nuestros mares existen yacimientos de gas que tenemos la obligación de aprovechar al máximo», dijo la jefa del Gabinete al intervenir ante el Parlamento nacional con un discurso de apertura antes de la votación por la confianza en el nuevo gobierno.



Según Meloni, Italia, y especialmente sus regiones del sur, representan «un paraíso de las energías renovables».



«La riqueza de la energía limpia con demasiada frecuencia está bloqueada por la burocracia y por prohibiciones incomprensibles», señaló, agregando que se siente convencida de que Italia, «con un poco de coraje y espíritu práctico, podrá salir de esta crisis más fuerte y autónoma que antes».



Después del inicio de la operación especial rusa en Ucrania, el gobierno italiano estableció la tarea de liberarse en el menor tiempo posible de la dependencia del gas importado de Rusia.



«La guerra agravó la situación, que ya era muy difícil, causada por el aumento de los precios de la energía y el combustible. Es un gasto abrumador para muchas empresas que pueden verse obligadas a cerrar, y a despedir a sus trabajadores, así como para millones de familias que ya no pueden hacer frente a las crecientes facturas», subrayó.



Al referirse a la crisis ucraniana, Meloni destacó que Roma seguirá siendo un socio confiable de la OTAN.



«Pero se equivoca quien cree que resulta posible cambiar la libertad de los ucranianos por nuestra tranquilidad. Si nos damos por vencidos ante el chantaje de (Vladímir) Putin, relacionado con la energía, eso no resolverá el problema, sino que lo complicará, abriendo el camino a nuevas demandas y chantajes, con un mayor aumento en el costo de la energía», advirtió.



La jefa del Gabinete italiano destacó que el apoyo a Ucrania y el compromiso con la línea de la OTAN es «la mejor manera de proteger los intereses nacionales» de Italia.



«Solo una Italia que respeta sus compromisos, puede tener la autoridad para exigir a los niveles europeo y occidental que las cargas de la crisis internacional se compartan de la manera más equilibrada», aseguró.



Por iniciativa del ex primer ministro Mario Draghi se aprobaron medidas concretas y se concertaron nuevos acuerdos para diversificar las fuentes de energía y, en particular, aumentar los suministros de gas de Argelia, Angola, Azerbaiyán, la República del Congo y otros países. (Sputnik)