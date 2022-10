Costa Rica descarta candidatura de Laura Chinchilla a presidencia del BID

San José, 26 oct (Elpaís.cr).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, descartó presentar la candidatura de la exmandataria Laura Chinchilla para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pues considera que es «prudente no exponer al país a otra derrota».

«La Presidencia de la República y la Cancillería informan que luego de extensas consultas en el campo internacional vemos poco probable el éxito en ganar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El contexto internacional de este momento no es el oportuno y consideramos prudente no exponer al país a otra derrota en esta ocasión”, informó Casa Presidencial en un comunicado.

Indicó que la decisión se tomó con bse en «un análisis exhaustivo de las candidaturas y la posibilidad de éxito de la nominación, incluyendo varias consultas y evaluaciones a nivel internacional».

Chaves Robles se reunió a inicios de octubre con Chinchilla Miranda a quien le explicó que exploraría las condiciones para la eventual candidatura.

La presidencia del BID está vacante desde el 26 de septiembre pasado cuando el estadounidense de origen cubano Mauricio Claver-Carone, fue destituido por tener una relación con una subordinada.

En esa elección, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, era una de las candidatas al cargo, y pretendía aspirar por segunda vez al puesto.

Ex presidenta Chinchilla molesta con Chaves Robles

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda, declaró que acepta la decisión de Chaves Robles, pero no comparte “en absoluto” su valoración.

A través de su Twitter, la exmandataria en el periodo 2010-2014, expresó que “en la reunión que sostuve con el presidente el pasado viernes 7 de octubre, acordamos emprender un proceso de exploración antes de decidir en definitiva sobre la inscripción de la candidatura de Costa Rica a la presidencia del BID, esto en el entendido de que volveríamos a conversar para contrastar criterios y tomar una decisión. Por ello, me sorprende que se haya anunciado esa decisión sin que el presidente de la República haya escuchado mis valoraciones, que son el resultado de múltiples conversaciones y reuniones con líderes de la región”.

Chinchilla también expresó su agradecimiento al canciller Arnoldo André, “por las dos conversaciones sostenidas sobre la base de los informes que me permití enviarle a lo largo del proceso”..

“Siempre he creído que las victorias no solo se miden por la meta que alcanzamos, sino también por lo que ganamos en el camino. En estos intensos días de reuniones y conversaciones con tantas y tan diversas personas de nuestra querida región, me siento profundamente ganadora y agradecida, por los apoyos y consejos que recibí, incluyendo a representantes de diversos sectores de mi país”, añdió Chinchilla.

Finalmente, dijo confiar en que “América Latina y el Caribe, no cedan fácilmente sus espacios, como ya ocurrió en el pasado reciente”, y que espera en que puedan elegir a una persona que “restablezca el prestigio y el liderazgo de esta respetada institución y levante el ánimo y la moral de quienes trabajan para la misma, quienes constituyen su mayor capital”.

Una candidata muy fuerte para ocupar el cargo en el BID es Alicia Bárcena Ibarra, candidata propuesta por el Gobierno de México, quien se desempeñó hasta marzo anterior como Secretaria General de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), durante 14 años.