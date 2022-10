Economistas bolivianos advierten daño a reservas por suspensión de exportaciones

Santa Cruz (Bolivia), 27 oct (Sputnik).- La suspensión de las exportaciones de alimentos determinada por el Gobierno boliviano impactará en las Reservas Internacionales Netas (RIN), dijo este jueves a Agencia Sputnik el presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Juan Pablo Suárez.



«Por ningún lado tiene sentido. En realidad, creo que el Gobierno se da un tiro en el pie. Tomando en cuenta el último reporte del Banco Central de Bolivia (BCB), las Reservas Internacionales Netas (RIN), que sostienen nuestro tipo de cambio, ya están por debajo de la línea de los cuatro mil millones de dólares y las divisas líquidas están apenas por encima de los 1000 millones de dólares», explicó.



A partir de este jueves rige la suspensión de las exportaciones de alimentos como la soya y sus derivados, carne de res y azúcar, para evitar un desabastecimiento en el país, hasta que finalice el paro de actividades en la provincia de Santa Cruz (este), que se lleva a cabo para que el censo se realice en 2023 y no en 2024 como quiere el Gobierno.



El economista opinó que la suspensión de las exportaciones de alimentos, que principalmente se producen en Santa Cruz, es una medida política, por el paro de actividades que se cumple desde el sábado.



«La medida es un tema político, es una forma de controlar al empresariado. Los productos como la soya y el azúcar no escasearon en los últimos diez años», argumentó.



En su criterio, la única forma que el Gobierno boliviano pueda incrementar la divisas es atrayendo inversión, que obviamente no está pasando en el país.



Por su parte, para el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, la afectación a la economía boliviana se da en dos ámbitos: la económica y la falta de credibilidad.



«Basándonos en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), este bolsón de productos estaría significando unos 220 millones de dólares mensuales, por tanto, la pérdida diaria asciende a siete millones de dólares. También hay una pérdida intangible, que es la imagen del país», evaluó Rodríguez en declaraciones a la prensa.



Las exportaciones bolivianas de productos no tradicionales como el azúcar, la soya y sus derivados, carne bovina, entre otros, alcanzaron 3.037 millones de dólares al primer trimestre de 2022, 31 por ciento más a lo registrado en igual periodo en 2021. (Sputnik)