La Duma rusa aprueba el proyecto de ley para prohibir la propaganda LGBT+

Moscú, 27 oct (Sputnik).- La Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso) dio el visto bueno este jueves al proyecto de ley sobre la prohibición de la propaganda LGBT+ en la publicidad y los medios de comunicación.



El apartado 4 del artículo 5 de la Ley de Publicidad se enmendará con la aclaración de que «la publicidad no debe contener información que promueva o muestre relaciones y/o preferencias sexuales no tradicionales».



Las reformas similares se introducirán en las leyes de Información y de Medios de Comunicación.



Además, se propuso incluir en la lista de vetos para los menores de edad el apartado sobre mostrar relaciones o preferencias sexuales no tradicionales, así como cualquier tipo de información que pueda llevar a los niños a desear cambiarse de género.



También se plantean enmiendas a la ley «Sobre la protección de los niños contra la información perjudicial para su salud y desarrollo».



Asimismo, se propone establecer mecanismos para restringir el acceso de los niños a la información de pago usando dispositivos técnicos de decodificación, mediante códigos u otras acciones para verificar la edad del usuario.



El proyecto estipula, en particular, prohibir la emisión de certificados de exhibición para las películas que contengan propaganda LGBT.



Las multas por la propaganda LGBT podrían ascender hasta los cinco millones de rublos (unos 81.400 dólares). (Sputnik)