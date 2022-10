López Obrador insiste en hallar restos de estudiantes mexicanos

Ciudad de México, 27 oct (Prensa Latina) El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy que la investigación sobre responsables del asesinato de los 43 de Ayotzinapa sigue, pero más importante es hallar los restos de los estudiantes.

En su conferencia de prensa matutina el mandatario le dedicó gran espacio al tema de los jóvenes asesinados en la localidad de Iguala durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y el desmantelamiento de la denominada “verdad histórica”, con la cual pretendieron sepultar el caso y cerrar el proceso judicial e investigativo.

El gobernante dijo que es importante conocer lo que sucedió y castigar a los culpables a todos los niveles, «pero hay que encontrar los restos de los jóvenes porque se ha descubierto que fue mentira la versión de que todos habían sido incinerados en el basurero de Iguala».

Señaló que se ha ido avanzando, había un pacto de silencio porque se cometió un error desde el inicio de los hechos pues en lugar de informar lo sucedido y castigar a los responsables se optó por ocultar la verdad y fabricar una gran mentira sobre la desaparición de los jóvenes,

Se dio por concluida la investigación a partir de que los jóvenes habían sido asesinados y quemados en un basurero, versión que aceptaron los jueces, pero quedó de manifiesto que no fue cierto que los incineraran, eso está probado como lo demuestra el análisis de algunos pocos restos descubiertos en otros lugares, expresó López Obrador.

Recordó que se ha reunido con los padres y se comprometió a seguir la investigación, han hecho muchísimas entrevistas con detenidos, con gente que participó con autoridades, y poco a poco se ha ido conociendo la verdad.

Dijo, sin revelar detalles, que el último reporte de la comisión investigadora es más sólido en cuanto a lo sucedido, y hay más factores de conocimiento de lo que pasó y señala a responsables, por eso está detenido el exprocurador general Jesús Murillo Karam, «inventor de la mentira, y su socio el jefe de seguridad pública Tomás Zerón, asilado en Israel».

Explicó cómo quienes están involucrados tratan de tergiversar las pruebas del informe, alterando las cifras de personas y servidores públicos o militares involucrados con el ánimo de enrarecer, obstaculizar e intentar paralizar la investigación, pero esta continuará su curso caiga quien caiga.

Por lo tanto, se han molestado mucho, no solo los involucrados directamente, los autores materiales e intelectuales de execrable crimen, sino también muchos de los que avalaron la actuación, que mintieron, periodistas, letrados del régimen, mucha gente, y denunció la posición al respecto de los diarios The New York Times y The Washington Post, manifestó el presidente.

Reveló que México hace todo el trámite necesario con el Gobierno de Israel y que incluso le envió al respecto una carta al primer ministro de ese país y van a seguir insistiendo porque Zerón es el segundo de los responsables de aquella historia mentirosa que justificó el asesinato de los 43 jóvenes.

El jefe de Estado denunció que «han asesinado a muchos testigos vinculados con el caso que estaban dispuestos a hablar y no queremos que eso siga ocurriendo».