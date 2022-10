Presidente de Argentina inaugura III reunión plenaria entre la Celac y la UE

Buenos Aires, 27 oct (Sputnik).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, inauguró este jueves la III reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y de la Unión Europea (UE).



«Estamos viviendo un momento importante y una oportunidad significativa, si la sabemos valorar adecuadamente», sostuvo el gobernante en el Centro Cultural Kirchner de la ciudad de Buenos Aires.



A siete años de la última cumbre de cancilleres de la Celac y la UE, el mandatario de Argentina, país que ostenta este año la presidencia pro tempore del primer organismo, propuso hablar sobre «la injusticia del sistema internacional» que quedó al descubierto con la pandemia del covid-19.



Tras destacar la importancia de la salud pública, el gobernante sudamericano observó que «la mortalidad de los países pobres fue cuatro veces superior a la de los países desarrollados» durante la emergencia provocada por el coronavirus.



El presidente puntualizó que el «90 por ciento de las vacunas producidas estaban en manos del 10 por ciento de la población, y el 90 por ciento de la población deambulaba por el mundo buscando una vacuna».



Ante los cancilleres de la Celac y la UE, Fernández advirtió que después de la pandemia el proceso de desigualdad podría agravarse y señaló a los delegados europeos que sus países tienen «un rol central».



«No debemos permitir que una nueva bipolaridad se instale en el mundo», afirmó.



En un momento de su ponencia, el mandatario se refirió al conflicto en Ucrania y lamentó la existencia de una «guerra que rompe los principios fundamentales de los principios de Naciones Unidas, que rompe el principio de territorialidad integral y que rompe el principio de soluciones pacíficas de los conflictos».



Situación de injusticia



En otro de los puntos centrales de su intervención, el presidente argentino puso la atención sobre el cambio climático «que se ve en el Caribe todos los días, aun cuando su responsabilidad en esta crisis es ‘cero'».



«Somos grandes promotores de restaurar las condiciones climáticas del mundo; irónicamente, somos los que menos hicimos por dañar el contexto climático global, y sin embargo a la hora de pagar, pagamos como si fuéramos los culpables», puntualizó Fernández.



En ese sentido, América Latina y el Caribe no están «en la primera línea de los que emiten carbono», pero el mundo central «da la espalda».



El presidente también centró su discurso en las expectativas del encuentro que tiene al país de anfitrión.



Al respecto, Fernández reveló que Argentina y UE firmaron en los años 90 un acuerdo de cooperación que ni él ni el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, sabían que existía.



Por ello, el presidente abogó a que la III Reunión Plenaria que acoge Buenos Aires no sea «un encuentro más», sino que sirva para concretar iniciativas.



«Si no, todo encuentro será una quimera, y si no entendemos del lugar donde partimos, todo encuentro será inútil», insistió.



Respecto a la reunión, la presidencia argentina propuso los siguientes ejes de trabajo: la recuperación social, económica y productiva; tener la ciencia y la cultura como motor del desarrollo y la inclusión; la cooperación ambiental y la gestión de riesgos de desastres.



El jefe de Estado Estado insistió en que hay un estado de injusticia «muy grande» en América Latina, que la región está obligada a industrializar su producción primaria, y que Europa debe ayudarle «a conseguir el desarrollo».



«Tenemos en América Latina los recursos que Europa está necesitando; necesitamos de Europa la tecnología, la investigación, la ciencia que hacen falta para poder aprovechar mejor nuestros recursos», resumió.



Al final de su disertación, el mandatario pidió que se unan fuerzas, que no haya discursos únicos y que se respete la multilateralidad.



Propuesta europea



Con anterioridad a la intervención del presidente argentino, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, defendió al inicio de su discurso la «obligación» de la UE de «apoyar a Ucrania y defender la supervivencia del país».



El jefe de la diplomacia europea sostuvo que la escasez de fertilizantes y que el aumento de precios se debe a «la guerra, no a las sanciones que Europa y otros países del mundo han impuesto contra Rusia», y advirtió sobre la «recesión global» que sobrevendrá.



Respecto a la reunión plenaria, Borrell propuso cuatro ejes: intensificar el diálogo político al más alto nivel, modernizar la red de acuerdos comerciales, buscar líneas de alianza en torno a las prioridades compartidas, como la revolución digital, el desarrollo económico, y la lucha contra el cambio climático, y colaborar en la promoción de la paz, la democracia y los derechos humanos.



Buenos Aires también acogió hasta el miércoles el 39 período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), cuya presidencia pro tempore inauguró el lunes el presidente argentino por el bienio 2022-2024.



La última reunión plenaria de ministros de Relaciones Exteriores de la Celac y la UE se celebró en Bruselas en junio de 2015.



El diálogo entre América Latina y el Caribe con Europa se institucionalizó con la Declaración de Roma en diciembre de 1990. (Sputnik)