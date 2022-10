Izquierda brasileña «diluye mucho» su propuesta y eso podría afectar un eventual Gobierno

Montevideo (Mesa Américas), 28 oct (Sputnik).- La izquierda brasileña ha moderado su propuesta para ampliar su base electoral y tener más chances de ganar los comicios de este domingo, pero esta estrategia podría afectar un eventual Gobierno, dijo a la Agencia Sputnik el politólogo argentino Atilio Borón.



«Veo a una izquierda muy atosigada por la necesidad de ganar la elección, teniendo que diluir por mucho su propuesta con la esperanza de ganar. La pregunta es: si ganas con una propuesta diluida, ¿qué chance tenés de poder hacer un buen Gobierno y evitar de que a cabo de poco tiempo seas desplazada de una forma mucho más categórica e irreversible por las fuerzas de la derecha?», inquirió Borón, quien también es sociólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).



El analista definió a la izquierda brasileña como una «especie de gradiente que va desde un rojo un poco más intenso a un rojo con tonalidades más amarillentas».



«Hay partidos distintos, algunos radicales y otros no. La alianza de (Luiz Inácio) Lula (da Silva) es muy moderada, tuvo que ampliar su base electoral para poder derrotar a un formidable rival como es (Jair) Bolsonaro. Digo «formidable» como una calificación sobre el poder que goza Bolsonaro, que le ha permitido llegar a este punto donde las encuestas están dando casi un empate técnico. En otras dan un poco más de diferencia en favor de Lula. Pero en ningún caso hay una diferencia significativa como para decir que esperamos con tranquilidad el veredicto de las urnas», agregó el especialista, doctorado en la Universidad de Harvard.



Para evitar una derrota a manos del actual presidente, la izquierda brasileña ha tenido que adoptar una agenda política que «poco tiene que ver con el Partido de los Trabajadores del año 2000», cuando Lula da Silva, quien gobernó entre 2003 y 2011, empezó su experiencia como presidente, indicó.



«Prácticamente no se ven bandera rojas en los actos de Lula; no es porque se hayan desteñido, sino que la consigna es a los efectos de no espantar a los aliados. Ha tenido el apoyo de los partidos de centro, centro derecha, que entre otras cosas pidió que las banderas rojas desaparecieran de la escena. Esto no es solo una cuestión de bandera, lamentablemente desaparecen otros temas de la agenda de la izquierda», afirmó.



El balotaje entre Lula da Silva y Bolsonaro se celebrará este domingo y según la encuesta Datafolha, divulgada el jueves, el líder de la izquierda tiene 49 por ciento de intención de voto, frente a 44 por ciento de Bolsonaro.



Por su parte, la agencia Paraná Pesquisas registró un empate técnico, con 50,2 por ciento de votos para Lula y 49,8 por ciento para Bolsonaro. (Sputnik)