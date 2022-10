Presidente de Brasil se queja de que la Justicia Electoral lo «ataca todo el tiempo»

Río de Janeiro (Brasil), 29 oct (Sputnik).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, atacó a la prensa y al Tribunal Superior Electoral (TSE) durante una retransmisión en directo con un youtuber.



Bolsonaro citó el jueves a algunos medios de comunicación que en su opinión no le dan «paz» desde antes de asumir la presidencia, y añadió: «Quieren sacarme de aquí, forman parte del sistema, sistema que también integra nuestro TSE, que me ataca todo el tiempo, si no mira el tratamiento que me dan a mí y a Lula», declaró, según recoge el portal UOL.



El presidente respondió de esta forma al ser preguntado por un reportaje que citaba que él y su familia compraron a lo largo de los años al menos 51 inmuebles con dinero en metálico, una de las principales acusaciones de las que ha tenido que defenderse durante esta campaña electoral.



Las críticas al TSE se producen después de que esta semana el tribunal rechazara una petición de la campaña de Bolsonaro para investigar supuestas irregularidades en la propaganda electoral retransmitida por algunas radios.



Según el equipo de Bolsonaro, algunas radios habrían dejado de emitir sus anuncios, lo que favorecería a Lula, pero la corte electoral consideró que no se estaban presentando pruebas concretas de esa acusación y vio la denuncia como un intento de generar el caos antes del balotaje.



Este domingo los brasileños elegirán a su próximo presidente; de momento las encuestas señalan que el candidato izquierdista parte con cierta ventaja respecto al líder de la extrema derecha. (Sputnik)