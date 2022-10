Guayaquil, entre la pasión futbolera de la Copa Libertadores y la violencia

Quito, 28 oct (Sputnik).- Guayaquil, principal ciudad portuaria de Ecuador, se alista para albergar este sábado la final de la Copa Libertadores de América, el torneo anual de clubes sudamericanos, en medio de fuertes medidas de seguridad debido a los altos niveles de violencia que la ubican entre las más impactadas por el flagelo a nivel mundial.



«Está bien que se haya elegido Guayaquil (…) porque si dejamos de hacer este tipo de eventos estaremos dando un mensaje a la delincuentes de que ellos están ganando la batalla y van a seguir apoderándose de espacios y tomando el control por encima de las autoridades», dijo a la Agencia Sputnik el guayaquileño Abraham Vega.



El partido de cierre del torneo sudamericano, previsto mañana en el estadio Monumental, lo protagonizarán los equipos brasileños Flamengo y Atlético Paranaense, en medio de un operativo de seguridad a cargo de 10.000 policías y 500 militares.



Los trabajos de control comenzaron desde días previos a la llegada de los jugadores, e incluyeron el resguardo de los deportistas y de la hinchada que participa en celebraciones en la ciudad, así como en hoteles.



«Esta es una ciudad no solamente valiente, es una ciudad que resiste y este es un mensaje al mundo: Guayaquil está de pie y Guayaquil vuelve a empezar, siempre vuelve a empezar», afirmó la alcaldesa Cynthia Viteri al presentar el plan para resguardar a los cerca de 50.000 visitantes que se espera que lleguen a la urbe portuaria.



Iván Sierra, experto en márketing, dijo a la Agencia Sputnik que un estudio reciente arrojó que del total de la población guayaquileña, estimada en 2,7 millones, el 40 por ciento no se considera aficionada al fútbol, mientras que el restante 60 por ciento que sí se considera aficionada dice seguir el fútbol de forma esporádica y no acudir de manera frecuente a los estadios.



En su opinión, hubo buenas intenciones hace un año y medio en la nominación de Guayaquil como sede de la final de la Libertadores, una de las cuales fue la conmemoración del 200 años del encuentro en esta ciudad entre los libertadores Simón Bolívar y José de San Martín,



Sin embargo, la ciudad no estaba en una situación tan crítica respecto a los índices de violencia que exhibe en estos momentos de «boom delincuencial», por lo cual se el Gobierno ha tenido que destinar 10.000 policías para asegurar el orden, lo cual consideró un «despropósito».



«Es el 20 por ciento del cuerpo policial total del país», señaló.



Por su parte, Gabriela Zhindón, estudiante de periodismo, destacó, en diálogo con la Agencia Sputnik, la alegría que trajo a la ciudad la llegada de los brasileños con música y color, «logrando que los ciudadanos olviden los momentos de preocupación y temor que sienten día a día por la delincuencia desenfrenada que vive el país».



¿Festejos o distractores?



Tanto las autoridades del país como la Alcaldía defendieron la realización de la Copa Libertadores en la ciudad, arguyendo la necesaria reactivación económica post-pandemia.



Xavier Narváez, director de Justicia y Vigilancia de Guayaquil, se refirió previo al evento deportivo al interés de las autoridades de dar «esa sensación de tranquilidad y seguridad, que le permita poder disfrutar a plenitud de esta fiesta del fútbol».



Andrés Reliche, guayaquileño y comunicador, señaló a la Agencia Sputnik que la Copa Libertadores 2022 ha venido a funcionar precisamente como «válvula de escape» y «distractor» de la problemática nacional, en particular la relacionada con la violencia que azota a todo el país.



«El fútbol es siempre una válvula de escape pero en este caso está aprovechado por estas entidades políticas para para utilizarlo y para distraer que la gente y que miren hacia otro lado», indicó.



En su opinión, en ese mismo sentido el Gobierno ya prevé que la participación de Ecuador en el Mundial de Fútbol de Qatar puede servir como una especie de oxígeno frente a problemas del país.



Por su parte, Abraham Vega, hincha del equipo local local Barcelona, consideró que «hay que seguir haciendo estos eventos como el que este sábado se realizará. Tal como ocurre en Rio de Janeiro, Bogotá donde la delincuencia es alta».



Seguridad y economía



El plan diseñado por la Alcaldía incluye cámaras de seguridad en dos circuitos específicos y la articulación de mecanismos con los bomberos y la red de hospitales del día y clínicas privadas, a fin de atender contingencias.



Además, la disposición de unos 1.500 funcionarios estarán en función de las acciones previstas, las cuales comprenden trabajar en temas de control hasta el final del encuentro.



Iván Sierra, miembro del Barcelona Sporting Club, señala la ciudad ha tenido que hacer gastos para esta celebración, pese a que tiene otras necesidades más urgentes y bien podía renunciar a la sede, pero no se lo hizo, quizás, haciendo otros cálculos como el económico y turístico.



Señaló que el Club se ve mínimamente beneficiado en lo económico ya que apenas se han hecho unas pocas mejoras en el estadio, mientras sus socios apenas han recibido alguna facilidad para comprar entradas a un precio menor.



«Entiendo que apenas llegan al 50 por ciento de las obras que inicialmente se dijo que la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) iba a financiar para que el estadio quede en mejores condiciones, aunque de todas maneras algo es mejor que nada», anotó.



Para Sierra, «el gran ganador de todo esto es la propia Confederación Suramericana de Fútbol que va a hacer una taquilla muy jugosa, así no llene el estadio, y ya ha vendido los derechos de televisión por valores sumamente altos», anotó.



¿Realmente esto será eficaz? ¿Quieren mostrar una imagen en lo internacional de que todo está en orden? O ¿solo prestan ayuda de las autoridades para resguardar la integridad de los turistas y no de sus propios ciudadanos? Todas estas incertidumbres han traído esta gran final, se cuestionó la joven Zhindón.



Pero los hinchas, nacionales y extranjeros, que pagaron entradas a 245.00 dólares, se han visto felices y despreocupados por la violencia, en espera de la gran final futbolera que tendrá lugar en el estadio Monumental, con capacidad para 65.000 personas, pero disponible para unas 55.000. (Sputnik)