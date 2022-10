Una América Latina más unida se mide con una Europa en crisis

Buenos Aires, 28 oct (Sputnik).- Lo advirtió el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Comisión Europea, Josep Borrell, al término de la III Reunión Plenaria de ministros de Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) que acogió el jueves Buenos Aires: el encuentro no dejaría grandes titulares.



«No son reuniones ejecutivas», justificó durante una rueda de prensa que brindó al concluir esta conferencia ministerial, que no se producía desde 2018. Lo puso en otras palabras el canciller argentino, Santiago Cafiero, sentado a su lado. «Lo que se busca con estos encuentros es encontrar esa rendija que a veces parece muy difícil de hallar, y tratar de encontrar el espacio del diálogo que se pueda».



En este encuentro convergieron dos intereses, afirma en diálogo con la Agencia Sputnik el doctor en Ciencias Sociales Gabriel Merino. Por un lado, la Celac «empieza a mostrar una capacidad de reunirse con otras regiones del mundo, como hiciera durante una cumbre celebrada en Chile en 2018 con China, cuando este país mostró interés en incorporar a la región a la Ruta de la Seda», contextualiza.



En aquel momento, la Celac se encontraba más débil, pero «ahora quiere fortalecer esa identidad que le permite dialogar con otras partes del mundo», refiere este investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y profesor de la Universidad Nacional de La Plata.



La Celac, consciente del mayor protagonismo que ha cobrado al calor de una ola progresista en América Latina que propone una mayor autonomía y una agenda propia para la región, se cruzó en esta instancia con la UE, que se encuentra en una situación de crisis, «particularmente desde la agudización del conflicto en Ucrania, la intervención rusa, el aumento de las sanciones, la fractura que se produce entre la UE y Rusia y el problema de la energía y los alimentos», detalla Merino.



Sin indicios del sabotaje



Uno de los asuntos que los ministros analizaron durante las reuniones de trabajo fue el Tratado de Libre Comercio (TLC) acordado entre la UE y el Mercosur, bloque que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Se abordaron cuestiones técnicas, como listados y procedimientos productivos, pero sobrevoló un imperativo: «generar avances, que se respeten los sistemas productivos de cada uno de los países y que se entiendan las asimetrías productivas que hay de un lado y del otro», deslizó el ministro argentino en la rueda de prensa de la víspera.



«La traba es que Europa, que es menos competitiva en alimentos, protege su sector y quiere generar el libre comercio en el sector industrial, donde está más avanzado, y al revés sucede con el Mercosur», evalúa el investigador del Conicet.



Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea, reconoció que la reunión entre la Celac y la UE también permitía mantener relaciones de bajo perfil con países con los que había tensiones, como Nicaragua, Cuba y Venezuela. «¿Eso nos debería llevar a no querer compartir mesa y mantel con ellos? No ayudaría, al contrario; por eso hemos de propiciar y presionar para que el diálgo político aporte soluciones», planteó.



El encuentro entre la Celac y la UE dejó algunas perlas. El jefe de la diplomacia europea reconoció en exclusiva a la Agencia Sputnik que la UE todavía no tiene pistas sobre quién o quiénes dañaron los gasoductos Nord Stream que comunican Rusia con Alemania. «Yo no tengo ninguno», respondió Borrell a la pregunta de si tenían algún indicio sobre las responsabilidades del sabotaje.



Borrell, quien hace casi un mes aseguraba que «las preocupaciones en materia de seguridad y medio ambiente» tenían «la máxima prioridad», aseveró que esas averiguaciones siguen en curso. «Siguen haciéndolas; imagino que debe ser muy difícil, son aguas profundas», explicó al reconocer que no tenía «muy bien la información».



Consultado una vez más sobre quiénes llevaban adelante las investigaciones, el funcionario respondió que estaban a cargo «los países a los que les afectan en sus aguas en zona económica», pero sin precisar a través de qué organismos.



Toda una exposición de principios y buenas intenciones contenían las declaraciones que emitieron los ministros de Exteriores de la Celac y la UE como conclusión de sus encuentros, pero difíciles de plasmar en iniciativas concretas. Sí diseñaron una agenda de eventos con los que se comprometieron a continuar con las reuniones durante 2023.



Buenos Aires despide así tres encuentros de envergadura que abarcaron toda esta semana. La reunión de ministros de la Celac, convocada el miércoles, y el encuentro entre estos y sus pares de la UE fue antecedido por el 39º período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo regional de Naciones Unidas, que se reunió entre el lunes y el miércoles.



Al ostentar la presidencia pro témpore por el bienio 2022-2024 de esta institución, Argentina propuso que los países de la región prioricen el desarrollo de su industria para reducir las brechas de desigualdad y apostó por fortalecer los encadenamientos productivos de la región.



El diálogo entre América Latina y el Caribe con Europa se institucionalizó con la Declaración de Roma en diciembre de 1990, y la última reunión plenaria de ministros de Relaciones Exteriores de la Celac y la UE se celebró en Bruselas en julio de 2018. (Sputnik)