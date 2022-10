Democracia, salud, ambiente, género y comida, la calle que pide por Lula en Brasil

São Paulo (Brasil), 30 oct (Sputnik).- En la última semana de campaña para la segunda vuelta presidencial, que se define este domingo, muchas voces se alzaron para aclarar que lo que está en pugna no es sólo el apellido del próximo inquilino de Planalto, Lula o Bolsonaro, sino la preservación del régimen democrático brasileño.



Eso le aclararon a la agencia Sputnik muchas de las personas que el sábado ocuparon más de un kilómetro de la tradicional Avenida Paulista de la ciudad de São Paulo en lo que fue la última caminata, que el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) dio antes de concurrir nuevamente a las urnas.



El rojo tradicional, que representa a Lula y el PT, volvió a inundar el centro económico del país, como hace 28 días, cuando los simpatizantes del exmetalúrgico marcharon por la alameda Augusta, aunque esta vez las almas se multiplicaron. También las esperanzas.



Comida



Duda Bernardes es una DJ de 29 años que mira emocionada el avance de la columna de gente, mientras espera para poder cruzar con su bicicleta. Está vestida de rojo, como el resto, y su remera pide por cerveza y picanha (un corte de carne popular), una proclama varias veces repetida por Lula.



«Cuando Lula dice que él quiere proporcionar cerveza y picanha es un símbolo de lo que quiere hacer por Brasil, porque Brasil entró al mapa de hambre y tiene muchas personas que están dentro de la inseguridad alimentaria”, afirma la mujer a esta agencia.



Agregó que los brasileños están «pasando por un momento de inflación, el salario mínimo no aumenta y un producto que debería ser más barato», porque Brasil produce mucha comida, lo pagan «por valores de importación».



«Es absurdo. El símbolo del que habla Lula es para devolver el alimento a la mesa de los brasileños”, recalcó Bernardes.



Ambiente

Ingrid Oliveira representa a más de 100 personas del colectivo Floresta de Cristal, que reúne a artistas, activistas ambientales y psicoanalistas y se destacó en la caminata por vestir trajes de animales.



“Primero voy a votar a Lula por la continuación de la democracia en el país, segundo porque creo que la cultura y el medio ambiente están siendo destruidos con Bolsonaro. (…) Espero de Lula un ministerio de Medio Ambiente bien calificado como ya existió, también que el desmonte de la Amazonía disminuya drásticamente”, advirtió.



El combate a las noticias falsas, la implementación de un ministerio de pueblos originarios, el regreso de programas para incentivar la cultura, sacar a las personas de la miseria y del hambre y acabar con el armamento civil, son otras peticiones que la activista espera del próximo Gobierno.



Género



Olivia Gurschel es una jubilada de 65 años y elige a Lula porque Brasil necesita “proteger sus biomas, su población, invirtiendo en educación y salud.



«Es lo que se hizo en las gestiones de Lula e, infelizmente, el presidente que tenemos no se preocupa por nada, ni por el pueblo, la preservación de nuestro planeta, nuestra juventud ni nuestra vida, como vimos durante la pandemia de covid-19 cuando él se demoró tanto en comprar las vacunas”, expresó Gurschel.



Añadió que habrá dificultades pero «Lula tiene al pueblo al lado de él», y los brasileños van a estar «ahí para garantizar un Gobierno democrático”.



Consultada acerca de la violencia machista, la mujer respondió que «la violencia es inmensa» y las mujeres viven «amenazadas por un machismo estructural».



«Tenemos un presidente alucinado que dice cosas desventuradas, que no deberían ni pasar por su cabeza”, prosiguió.



Afirmó que la política del Gobierno actual las coloca a las mujeres en «una situación de vulnerabilidad mucho mayor”.



Salud



Carolina Castinheira es una fisiatra de 39 años que trabaja en el Sistema Único de Salud (SUS) y espera que mejore la atención básica sanitaria del país y se detenga el avance de la salud privada sobre el sistema público.



“Lula nos da esperanza para que eso se interrumpa y consiga revertir, no será un proceso fácil, y va a necesitar el apoyo del personal de salud”, reconoció.



La mujer recuerda que la pandemia de covid-19 hizo estragos en Brasil, pero que el combate que se dio gracias al SUS mitigó en algún punto los daños.



La columna que marchó detrás del camión, que llevó al expresidente Lula da Silva, durante más de 20 cuadras mantuvo en alto sus reclamos, pero también celebró. No celebró una victoria reciente, sino la posibilidad de estar ahí, en las calles, tomando cerveza, bailando, pintándose las caras y los cuerpos de colores y pegándose adhesivos en la ropa.



No sabían que, a mismo tiempo, a unas cuadras de allí, en el barrio Jardins, la diputada bolsonarista Carla Zambelli corrió a un simpatizante de Lula, apuntándolo con su arma, porque supuestamente éste le había empujado.



No escucharon el disparo que la legisladora tiró al aire para amedrentarlo, ni escucharon sus justificaciones, después del hecho. Son sucesos que una parte de la ciudadanía brasileña ya no quiere escuchar y que este domingo concurrirá a las urnas para que ya dejen de ocurrir. (Sputnik)