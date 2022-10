Bolsonaro se aísla y no recibe ni a sus colaboradores tras derrota

Río de Janeiro, 31 oct (Sputnik).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se aisló tras su derrota en el balotaje del domingo ante Luiz Inácio Lula da Silva y no desea a recibir a nadie, ni siquiera a sus aliados más cercanos, informa la prensa local.



Los periódicos O Globo y Folha do Sao Paulo indicaron que el mandatario, quien siguió la votación y el conteo de votos desde el Palacio de la Alvorada (residencia presidencial) en Brasilia, no ha recibido a sus ministros ni a diputados correligionarios que han querido reunirse con él.



Tras confirmarse el resultado electoral favorable a Lula, se aguardaba con gran expectativa una declaración del presidente y su eventual aceptación de la derrota.



«Bolsonaro se fue a dormir», les habrían dicho fuentes gubernamentales a periodistas de O Globo, según publicó Bruno Bimbi, corresponsal en Brasil para el canal de noticias argentino TN, en su cuenta de Twitter.



Lula se impuso el domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil con el 50,90 por ciento de los votos, contra el 49,10 de Bolsonaro. (Sputnik)